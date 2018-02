Paul Simon: no más giras

Paul Simon se sumó a la lista de cantantes y compositores que anuncia su retiro, al menos en lo que se refiere a los escenarios.

El legendario neoyorquino que desde bachillerato tocó y cantó junto a Art Gafunkel en el dúo Tom y Jerry (que luego saltaron a la fama mundial como Simon and Garfunkel), dijo que de ahora en adelante solo ofrecerá conciertos por causas caritativas.

Según la revista Billboard, el comercial Doritos Blaze vs. Mountain Dew Ice fue uno de los mejores del Superbowl, con la estrella de Game of Thrones Peter Dinklage, el actor Morgan Freeman, y música de Busta Rhymes y Missy Elliott. Poco memorable, según analistas, fue la intervención de Justin Timberlake quien el viernes sacó su más reciente trabajo discográfico, y video, Man of The Woods.​

Según la página web del gobierno de Colombia, el presidente de ese país Juan Manuel Santos dijo que el actor estadounidense Mark Wahlberg, quien se encuentra en Bogotá filmando la película “Mile 22”, le dijo que está descubriendo un país nuevo, maravilloso y que a su regreso a Hollywood le contará su experiencia a todos.

“Mile 22”, donde también actúa John Malcovich, es una producción de Hollywood que se realiza en Colombia gracias a una ley sancionada por el presidente Santos al inicio de su gobierno la cual fomenta al país como escenario para el rodaje de películas de talla internacional. La cinta está dirigida por Peter Berg.