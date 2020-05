El confinamiento no detiene a la flautista venezolana, Eva Moreno

EL MUNDO AL DÍA

INTRO TEXT: La cuarentena no detiene a la flautista venezolana Eva Moreno. Sus clases continúan y sus alumnos realizaron su primer concierto en vivo y virtual. Alonso Castillo nos tiene más.

A los 9 años, Eva Moreno descubrió su pasión.

La flautista formó parte del Sistema Nacional de Orquestas de Venezuela, en su momento uno de los más reconocidos del mundo.

Eva Moreno- Flautista

“Hacia talleres, hacia seminarios, entonces mi vida era tocar en la orquesta en Caracas y daba clases en Caracas, también”.

Según nos dijo, en el 2016, decidió emigrar con su familia a Estados Unidos por la situación que atraviesa Venezuela. Continuar con su carrera en Miami, parecía, según lo que le comentaban, poco probable.

Eva Moreno- Flautista



“Prepárate porque acá no vas a vivir más de esto, acá eso no sirve, eso no funciona.”

Sin embargo, más allá de las vicisitudes, crearon la orquesta “Bolivar Phil”, compuesta por músicos inmigrantes, y en el caso de Moreno, continuó su labor educativa que, a raíz de la pandemia, dio un giro.

Eva Moreno- Flautista

“Vamos a dar el instrumento online, hay ciertos detalles, que tu agarras la mano, las posiciones, entonces, bueno, se complica, se lleva un poco más de tiempo, pero si es posible”.

Sus alumnos querían hacer su primer recital, un evento imposible por el confinamiento, por lo que se aventuraron y realizaron un concierto en línea

Eva Moreno- Flautista

“Lo que recibimos después del recital, fueron lagrimas, fue felicidad, los padres estaban súper emocionados y yo dije, esta iniciativa vale la pena porque es un momento de llevar alegría, y el arte siempre nos va a dar un sabor dulce.”

Alonso Castillo-Voz de América