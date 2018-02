Trump advierte a republicanos no llamar "Dreamers" a jóvenes inmigrantes

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió el jueves a los legisladores republicanos que no etiqueten a cientos de miles de jóvenes inmigrantes que enfrentan la deportación como "Dreamers" (Soñadores), como sus defensores los llaman mientras intentan evitar que sean devueltos a sus países de origen.

"Algunas personas lo llaman Dreamers. No son Dreamers. No caigan en esa trampa", dijo Trump a los republicanos en un retiro del partido político en un centro turístico de Virginia Occidental. "También tenemos soñadores en este país. No podemos olvidar a nuestros soñadores".

El término Dreamers se deriva de la Ley DREAM, una legislación que habría protegido de la deportación a los jóvenes inmigrantes traídos a este país como niños, pero que no fue aprobada por el Congreso. La Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, DACA por sus siglas en inglés, un programa administrativo implementado bajo el presidente anterior Barack Obama, ofrece muchas de las mismas protecciones y autoriza a los jóvenes inmigrantes a trabajar en Estados Unidos.

Plan Trump

Trump rescindió el DACA el año pasado pero le dio al Congreso hasta el 5 de marzo para que analice el tema. Él ha propuesto un camino de ciudadanía de 10 a 12 años para aproximadamente 1,8 millones de inmigrantes más jóvenes que tienen protección de DACA o que son elegibles para sus garantías.

El presidente dijo el jueves que esperaba que el Congreso llegara a un acuerdo sobre la legislación para proteger a los beneficiarios de DACA, pero acusó a los demócratas de politizar los polémicos asuntos de inmigración sin tratar seriamente de resolverlos.

"Queremos ocuparnos de DACA y espero que lo hagamos", dijo Trump. "Necesitamos el apoyo de los demócratas para hacerlo, y es posible que no quieran hacerlo. Hablan como si quisieran hacerlo pero ... lo sabremos muy pronto. Para lograrlo, lo hacemos". Para hacerlo, todos tenemos que hacer algunos compromisos en el camino. Tenemos que estar dispuestos a dar un poco para que nuestro país gane mucho ".

​'Sanidad y sentido común'

Trump, como hizo en su discurso sobre el Estado de la Unión a principios de semana, pidió a los republicanos adoptar sus planes de reforma migratoria. Sus propuestas incluyen la protección de los jóvenes inmigrantes que hace años fueron traídos ilegalmente al país por sus padres; la construcción de un muro a lo largo de la frontera sur de EE.UU. con México para frustrar más la migración ilegal; el fin de una lotería para los solicitantes de inmigración; y políticas de migración familiar más estrictas.

"Lo que los estadounidenses piden es cordura y sentido común en nuestro sistema de inmigración", dijo Trump.

Dijo que los demócratas "quieren usar [la inmigración] como un tema electoral". Pero sostuvo que con su propuesta, a la que llamó un compromiso, "es un tema electoral que nos beneficiará a nosotros, y no a ellos".

Horas antes, Trump dijo en un comentario de Twitter: "El 5 de marzo se acerca rápidamente y los Demócratas no están haciendo nada con DACA. Se resisten, culpan, se quejan y Obstruyen, y no hacen nada. Comiencen a presionar a Nancy Pelosi y a los Demócratas para trabajar una solución DACA, AHORA! " Pelosi es la líder demócrata de la Cámara.

Trump instó a los republicanos a "aprobar una reforma migratoria que proteja a nuestro país, defienda nuestras fronteras y modernice nuestras normas de inmigración para atender las necesidades de los trabajadores estadounidenses y de las familias estadounidenses. Queremos una política de inmigración justa, equitativa que proteja a nuestra gente".

Batalla en las urnas

Trump dijo que si los demócratas no aceptan negociar las reformas migratorias, entonces los republicanos deben elegir a más miembros de su partido para aumentar el tamaño de las mayorías que ahora tienen en el Senado y la Cámara de Representantes. El debate sobre la inmigración está relacionado con las discusiones entre el Congreso y la Casa Blanca sobre el financiamiento de las agencias gubernamentales, con una medida de gasto provisional vence el 9 de febrero. El tema de inmigración estuvo en el centro de una disputa de financiamiento que llevó el mes pasado a tres días de cierre parcial de las agencias gubernamentales.