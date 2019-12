‘Chamillionaire’ quiere incluir más mujeres y otras minorías al espectro tecnológico

El rapero ganador del premio Grammy, Hakeem "Chamillionaire" Seriki, está empeñado en ampliar el espacio tecnológico a mujeres, personas de color y otras minorías, según dijo en entrevista con la agencia AP.

Un incursor en los recursos tecnológicos, cuando "Chamillionaire" comenzó a invertir en tecnología notó que "no veía a muchas personas que se parecieran" a él.

Los jefes de las startups que se presentaron a la convocatoria que él hizo para atraer a innovadores, tampoco entraban en esa diversidad y eso lo llevó "a crear competencias de lanzamiento, específicamente dirigidas a personas de color y mujeres”.

Este viernes cierra la convocatoria a su último concurso, con una propuesta de inversión de $ 100.000, su propiedad y su compañero de iniciativa, el rapero E-40.

También conocido como ‘The Mixtape Messiah’, ‘Color Changin Lizard’, ‘The Truth From Texas’ y ‘King Koopa’, el rapero es autor de "Ridin Dirty", número 1 de la lista de los 100 de Billboard durante dos semanas.

El músico, oriundo de Houston, Texas, es bastante conocido en el ambiente del Hip Hop por su velocidad al rapear y por la capacidad de cambiar de ritmo y tiempo en una misma canción.

"La razón por la que decidimos centrarnos en nuevas empresas financiadas por mujeres y minorías es porque este grupo demográfico de empresas y fundadores está subrepresentado", dijo a AP.

Las empresas de nueva creación presentarán sus propuestas en Convoz, una aplicación de la red social basada en video cara a cara y que fue fundada Chamillionaire. Los solicitantes serán revisados por él, E-40, Daymond John de "Shark Tank" y RepublicEC.

"No espero que todos se preocupen por todas las cosas que me importan, pero nunca podrías decirme que guarde silencio sobre las cosas que me importan", indica en un mensaje en su cuenta de Twitter con video de AP.

"Mucha gente está recaudando dinero, pero muchas de ellas no son de las minorías. Muchas de ellas no son mujeres", dijo Chamillionaire.

El rapero aconseja a celebridades y atletas de color que aprendan a invertir adecuadamente y cree que ahora se están dando cuenta del poder que conlleva su estatus, lo que hace que eventualmente funden sus propias compañías.

"Quiero hacer más para crear más conciencia para que las personas en nuestras comunidades no solo piensen que solo tienes que ser un jugador de baloncesto o un rapero, porque eso es lo que pensé", concluyó.