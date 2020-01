Juicio político a Trump encara un viernes definitorio

Los senadores formularon el jueves sus últimas preguntas a defensores y acusadores del presidente Donald Trump en el juicio político que se le sigue en anticipación a una prueba crucial sobre la admisión de testigos adicionales.

El enfoque cambió de los detalles sobre los cargos a si es momento de simplemente absolver al mandatario y concluir el proceso.

La votación sobre la admisión de testigos, programada para el viernes, podría conducir a un abrupto final del juicio con la absolución prevista. Incluso pudiera dar un giro y derivar en días, o semanas, de argumentos adicionales mientras los demócratas presionan para escuchar el testimonio del exasesor de seguridad nacional John Bolton y de otros funcionarios, dijo AP.

Un prominente senador republicano señaló que en la jornada de jueves se avanzaba para terminar rápidamente con el proceso a Trump.

John Barrasso, el tercer republicano más importante en el Senado, dijo a periodistas durante el segundo día de interrogatorio de los senadores que el oficialismo probablemente rechazará los esfuerzos demócratas para que comparezcan testigos, por lo que podrán poner fin al juicio el viernes.

"Todavía tenemos una sensación muy positiva al respecto", dijo Barrasso. "El ímpetu está puesto en finalizar el juicio mañana", señaló Reuters.

La probable absolución de Trump por parte del Senado, controlado por los republicanos, mantendría al mandatario en el cargo y le permitiría salir airoso en medio de su primera batalla electoral que el Partido Demócrata celebrará el lunes en Iowa.

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosy se reirió a la posible absolución de Trump, en su cuenta de Twitter: “No puede ser absuelto si no tiene un juicio. No tiene un juicio si no tiene testigos ni documentación. Si los senadores republicanos eligen un encubrimiento, el pueblo estadounidense y la historia lo juzgarán con la dureza que se merece”.

Por su parte, Adam Schiff, demócrata por California y Presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara, acusó directamente a Trump: “Cuando tenemos un presidente que abusa y corrompe tan atrozmente su oficina, a diferencia de otros países, tenemos un remedio: El proceso de destitución”.

El presidente Donald Trump aprovechó su visita a Des Moines, Iowa el jueves, para celebrar la firma de los acuerdos comerciales con China, Canadá y México, a los que presentó como una victoria para los agricultores estadounidenses.

"He trabado muy duro por este estado", fueron las primeras palabras que Trump dijo al subirse al escenario.

Trump parecía ripostar a Schiff, porque horas antes, refiriéndose al distrito representado en California por el demócrata, escribió en su cuenta de Twitter: “Su distrito está en muy mal estado. Es un pol [político] corrupto que solo sueña con el engaño de la acusación. En mi opinión, ¡está trastornado mentalmente!”.

