Alcaldes protestan política de separación familiar en la frontera

Alcaldes de todo el país y diferentes espectros políticos se reunieron el jueves por la mañana en la pequeña población fronteriza de Tornillo, Texas, para protestar contra la política de separación familiar del presidente Donald Trump.



Durante una conferencia de prensa, la delegación bipartita de más de una docena de alcaldes describió colectivamente las secuelas de la nueva política de inmigración como "crueles", "inhumanas", "injustas". inmoral, "una" crisis humanitaria "y una" crisis moral ".



"Somos mejores que esto", dijo el alcalde de Los Ángeles Eric Gracetti, un miembro demócrata del grupo. "Los niños no son fichas de póquer, son personas. Exigimos que Washington solucione el problema que ha creado".



La delegación, cuyos miembros se opusieron firmemente a la política, hace un llamamiento para la reunificación inmediata de estas familias y para que el Congreso tome medidas para garantizar que esto no vuelva a suceder. Los alcaldes viajaron al Puerto de Entrada de Tornillo, cerca de El Paso, donde la administración de Trump ha erigido una ciudad temporal para albergar la afluencia de niños inmigrantes no acompañados.



Pero se les negó el acceso a la instalación y aún no está claro cómo los funcionarios de inmigración reunirán a las familias, dijeron los alcaldes.



"Hay más de 2,300 niños, algunos de apenas 8 meses de edad, que están terriblemente solos y deben reunirse con sus padres lo antes posible, y no hay una respuesta clara sobre cómo se hará y cómo se hará. rápidamente ", dijo Steve Benjamin, alcalde demócrata de Columbia, Carolina del Sur, quien también es presidente de la Conferencia de Alcaldes de los Estados Unidos y dirigió el grupo hacia Tornillo.



"La indecisión y la errática formulación de políticas del presidente han impactado y, francamente, traumatizado miles de vidas", agregó.