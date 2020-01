EL MUNDO AL DÍA

Video Package Cut Sheet

STORY NAME: La situación de menores inmigrantes bajo custodia de Estados Unidos fue motivo de debate durante una audiencia en la Cámara de Representantes. Legisladores buscan evitar la muerte de menores en centros de detención en EE.UU. Dos funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional testificaron. Informa Jorge Agobian, desde Washington.

INTRO TEXT: EE.UU.: “Queremos evitar más muertes de menores inmigrantes”

INTRO SLUG: VOCES DE LA FRONTERA

LIST NAMES / TIMES:

0:16-0:22

Michael Guest

Representante republicano

SLUG: Situación de menores bajo custodia

0:23-0:27

Brian Hastings

Jefe de Operaciones Patrulla Fronteriza EE.UU.

1:25-1:32

Alexander Eastman

Oficial médico, Dpto. Seguridad Nacional EE.UU.

1:47-1:56

Jorge Agobian

Washington

[[TRT= 2:00]]

[[OUTCUE: Jorge Agobian, VOA, Washington]]

//PKG//

En una audiencia en la Cámara de Representantes enfocada en la prevención de la muerte de menores inmigrantes bajo custodia de las autoridades... el tema de la construcción de un muro fronterizo cobró relevancia...

...De esta manera, para el representante republicano Michael Guest...

((Michael Guest

Representante republicano))

"¿Siente que la construcción del sistema del muro fronterizo ha mejorado la capacidad de su agencia para proteger nuestra patria?"

((Do you feel like the construction of the border wall system has improved your agency’s ability to protect our homeland?))

"Absolutamente, un sistema de muro fronterizo es más que un muro. Viene con tecnología, viene con caminos, da una conciencia situacional, nos da tiempo para responder. He visto cómo funciona personalmente en las muchas áreas en las que he estado en el campo, he visto lo que hace por nosotros, y lo apoyo firmemente".

((Absolutely, a border wall system is more than just a wall. It comes with technology, it comes with roads, gives a situational awareness, gives us time to respond. I have seen it work personally in the many areas that I have been in the field, I have seen what it does for us and I strongly support it))

...Y de esta, para el demócrata Alexander Green...

((Alexander Green

Representante demócrata))

"Acerca del muro..."

((About the wall...))

((Brian Hastings

Jefe de Operaciones de Cumplimiento de la Ley

Patrulla Fronteriza de EE.UU.))

"Sí, pienso que el muro funciona, desde mi experiencia, por lo que he visto en el campo, de primera mano".

((Yeah, I think the wall works, from my experience, for what I've seen in the field, first hand))

((Alexander Green

Representante demócrata))

"Entonces, lo tomas en serio..."

((So you're taking seriously, then...))

((Brian Hastings

Jefe de Operaciones de Cumplimiento de la Ley

Patrulla Fronteriza de EE.UU.))

"El muro? el muro funciona..."

((On the wall?, the wall works...))

((Alexander Green

Representante demócrata))

"Entonces usted piensa que México debería pagar el muro..."

((So you think Mexico should pay for the wall))



((Brian Hastings

Jefe de Operaciones de Cumplimiento de la Ley

Patrulla Fronteriza de EE.UU.))

"Señor, lo que le puedo decir es que el muro funciona".

((Sir, all I can tell you it's the wall works...))

((Alexander Green

Representante demócrata))

"Se toma al presidente en serio, no?"

((You take the president seriously, don't you?))

Sobre el tema en agenda, los funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional, dijeron que han tomado medidas para evitar la muerte de menores inmigrantes bajo custodia, un escándalo que los persiguió durante 2018 y 2019, período en el que se registraron seis muertes.

((Brian Hastings

Jefe de Operaciones de Cumplimiento de la Ley

Patrulla Fronteriza de EE.UU.))

"Creo que estamos dando los pasos correctos ahora para evitar más muertes. Sería difícil, como hemos explicado, decir 'vamos a prevenir cada muerte'. Las personas con las que nos encontramos en la frontera, muchos de los cuales han viajado más de 2.000 millas o más, algunos de ellos nunca han visto atención médica".

((I think we are taking the right steps now to prevent further deaths. It would be difficult, as we have explained, to say 'we are going to prevent every death'. The people that we encounter on the border, many of whom have traveled over 2.000 miles or more, some of them never seen health care, some of them never have treatment, some may haven’t even drank anything))

((Alexander Eastman

Oficial médico, Dpto. Seguridad Nacional EE.UU.))

"Trabajamos para continuar con nuestros socios, no solo México, sino también con nuestros socios en la frontera sur y en todo el mundo, para identificar y comenzar a reconocer las amenazas de salud a Estados Unidos".

((We work to continue with our partners, not just Mexico but our partners southern border and worldwide, to identify and begin to recognize health based threats to the United States))

La revisión física y la vacunación contra la gripe, son, aseguraron, parte de la atención médica que reciben los inmigrantes al llegar a los centros de detención.

((Jorge Agobian

Washington D.C.))

"Según los funcionarios, el número de médicos contratados en la frontera sur ha aumentado de 20, en enero de 2019, a 600 en la actualidad

Jorge Agobian, VOA, Washington".