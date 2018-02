Trump: No todos los profesores deben portar armas

El presidente Donald Trump dijo que él no quiere que todos los profesores porten armas, solo los que tienen un “talento natural”.

Al hablar en la reunión de gobernadores de todo el país en la Casa Blanca, el presidente respondió el lunes a informaciones de prensa sobre su llamado a que los profesores porten armas para impedir tiroteos en las escuelas después del mortal ataque ocurrido en Florida el 14 de febrero, donde murieron 17 personas.

Trump dijo que él quiere que “gente altamente entrenada que tenga un talento natural, como pegarle a una pelota de béisbol o a una pelota de golf” porte armas en las escuelas.

El mandatario indicó que la única forma de detener los tiroteos es la “retribución”. Agregó que el mal tipo tiene que entender que hay un alto precio que para sí ataca a nuestros estudiantes”.

Mientras exhortó a los gobernadores a trabajar con él en nuevas medidas de seguridad para las escuelas, el presidente Donald Trump criticó nuevamente a los oficiales por no entrar a la escuela secundaria de Florida y enfrentar al atacante que mató a 17 personas con un rifle estilo militar.

“Cambiaremos nuestro dolor en acción. Tenemos que tener acción. No tenemos ninguna acción. Ocurre, pasa una semana, seguimos hablando, pasa otra semana, seguimos hablando. Pasan dos meses y de repente todos pasan a otro tema. Después cuando ocurre de nuevo todos están enojados y comenzamos a hablar de nuevo. A propósito, gatillos automáticos los voy a prohibir por mí solo. No me importa si el Congreso lo hace o no. Los voy a prohibir yo mismo”.

“Creo realmente que correría hacia adentro aún si no tuviera un arma, y pienso que la mayoría de la gente en esta habitación hubiera hecho eso también”, dijo Trump a un grupo de gobernadores reunidos en la Casa Blanca.

Por otra parte, el presidente Trump se refirió a Corea del Norte y reiteró que está dispuesto a conversar con esa nación bajo las condiciones adecuadas.

“Pienso que el presidente Xi es único. Él nos está ayudando con Corea del Norte, que a propósito quiere conversar hasta anoche, escucharon eso, quiere conversar. Y queremos conversar también solo bajo las condiciones correctas. De otra forma no conversaremos”.