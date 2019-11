Trump considera testificar en audiencias de juicio político

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el lunes que podría estar dispuesto a testificar en la investigación de juicio político, en respuesta a la invitación realizada por la líder demócrata de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi.

En un mensaje en su cuenta de Twitter el lunes, Trump indicó que podría hacerlo "a pesar de que no hice nada malo".

Hasta ahora los demócratas de la Cámara, que lideran la investigación, no lo han llamado públicamente como testigo.

"Aunque no hice nada malo, y no me gusta dar credibilidad a este engaño sin debido proceso, me gusta la idea y lo haré, para que el Congreso vuelva a enfocarse, ¡lo considero seriamente!" tuiteó Trump.

La invitación de Pelosi y la respuesta de Trump llegan en la segunda semana de audiencias públicas en el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes.

Esta semana se espera el testimonio del hombre que es quizás el testigo más importante: Gordon Sondland, embajador del gobierno de Trump ante la Unión Europea.

Sondland es la única persona entrevistada hasta ahora que sostuvo conversaciones directas con el presidente acerca de la situación, porque la Casa Blanca ha evitado que otras personas cooperen con lo que considera es una farsa.