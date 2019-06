Depresión crónica tras ataque cardíaco: mayor riesgo de muerte

Un estudio reciente sugiere que los sobrevivientes de ataques cardíacos con trastornos crónicos del estado de ánimo pueden morir prematuramente en comparación con otros que no sufren de esos problemas.

Los investigadores señalan que los pacientes con ansiedad o depresión tienen estadías más prolongadas en el hospital y un peor pronóstico después de un ataque al corazón, explica el European Journal of Preventive Cardiology.

Sin embargo, una investigación anterior no le ha dado a los médicos una idea clara de si los pacientes con tipos específicos de trastornos emocionales podrían poner a los pacientes en mayor riesgo de complicaciones o muerte prematura.

Para el estudio actual, los investigadores evaluaron a casi 58.000 pacientes por estrés emocional dos meses después de un ataque cardíaco, y nuevamente a los 12 meses después del evento. En general, el 21% de los pacientes informó de problemas psicológicos persistentes en ambas evaluaciones.

Los investigadores siguieron a la mayoría de los pacientes durante al menos 4 años. En comparación con los que no informaron de ningún trastorno emocional, las personas que se sentían deprimidas o ansiosas en ambas evaluaciones tenían 46% más probabilidades de morir por causas cardiovasculares durante el período de seguimiento y 54% más probabilidades de morir por otras causas.

"Los cambios de humor temporales, si no son demasiado frecuentes o dramáticos, son una parte normal de la vida", dijo el autor principal del estudio, Erik Olsson, de la Universidad de Uppsala en Suecia.

Alrededor del 15% de los pacientes en el estudio experimentaron algunos síntomas de malestar emocional dos meses después del ataque cardíaco que ya no informaron después de un año. Sus probabilidades de morir durante el período de estudio no fueron diferentes de las de las personas que no tuvieron ansiedad ni depresión en ninguna de las evaluaciones.

Es posible que las personas que informaron depresión y ansiedad en ambas evaluaciones tuvieran dificultades para seguir las órdenes de los médicos para una recuperación ideal, dijo Olsson por correo electrónico.

"La angustia emocional crónica hace que sea más difícil adoptar los cambios en el estilo de vida que mejoran el pronóstico después de un ataque al corazón", indicó Olsson. "Estos incluyen dejar de fumar, estar físicamente activo, comer de manera saludable, reducir el estrés y tomar medicamentos recetados".

Alrededor del 11% de los pacientes inicialmente no informaron síntomas de angustia emocional pero sintieron algún grado de depresión o ansiedad después de un año.

Estas personas no parecían tener un mayor riesgo de morir por causas cardiovasculares durante el período de estudio en comparación con los pacientes que no reportaron angustia emocional, pero tenían un riesgo 46% mayor de morir por otras causas.

Los investigadores también analizaron la depresión y la ansiedad combinadas, lo que hace imposible identificar cualquier diferencia en la forma en que cada una de estas condiciones podría afectar de forma independiente la supervivencia después de un ataque cardíaco.