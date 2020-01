Demócratas: "No pueden tener un juicio sin John Bolton"

EL MUNDO AL DÍA

Video Package Cut Sheet

STORY NAME:

INTRO TEXT: El segundo día de presentación de argumentos iniciales del equipo legal del presidente Donald Trump estuvo marcado por reacciones en el Senado, sobre la posibilidad de que el exasesor de seguridad nacional del presidente Trump John Bolton testifique en el juicio político. Informa Jorge Agobian

INTRO SLUG: Sexto día de juicio político

LIST NAMES / TIMES:

0:19-0:25

Adam Schiff

Representante demócrata

0:55-0:59

John Barrasso

Senador republicano

1:06-1:15

Chuck Schumer

Líder minoraría demócrata Senado

//TV SCRIPT//

Cuando los demócratas batallaban para convencer a los republicanos, en el Senado, de permitir nuevos testigos y documentos en el juicio político al presidente Donald Trump...

((Adam Schiff

Representante demócrata))

"...Y ciertamente no pueden tener un juicio sin John Bolton".

(("...and you certainly can't have one without John Bolton”))

...El nombre del exasesor de seguridad nacional del presidente Donald Trump generó aún más polémica.

((Adam Schiff

Representante demócrata))

"La noticia de las últimas 24 horas, de que John Bolton, no solo está preparado para testificar, sino que, según su manuscrito, ese testimonio incluiría una conversación directa con el presidente de Estados Unidos, donde el presidente dejó en claro que estaba condicionando la ayuda militar a investigaciones políticas o material que quería de Ucrania, deja más claro por qué no se puede tener un juicio, un juicio significativo, sin testigos".

((“The news of the last 24 hours, that John Bolton, not only is prepared to testify, but that based on his manuscript, that testimony would include a direct conversation with the President of the United States where the President made it clear that he was conditioning military aid on political investigations or material that he wanted from Ukraine, makes it all the more clear why you can't have a trial, a meaningful trial, without witnesses"))

Para el viernes está planteada la votación sobre citación de testigos, que podría definir cuán extenso podría ser el proceso.

Los republicanos, que son mayoría en el Senado, parecieran mantener intacta su posición....

((John Barrasso

Senador republicano))

"Para mí, los hechos del caso siguen siendo los mismos. No hay nada nuevo aquí a lo que los gestores de la Cámara han estado diciendo".

((To me, the facts of the case remain the same. There is nothing new here to what the House managers have been saying))

((Mike Braun

Senador republicano))

"Y voy a ir al grano, que realmente no cambia nada en términos del proceso. Sabíamos que la discusión de los testigos llegaría pronto".

((And I'll just cut to the chase, that it really doesn't change anything in terms of the process. We knew that the discussion of witnesses would be here soon))

Lo que podría pasar en los próximos días, ya ha sido condenado por los demócratas.

((Chuck Schumer

Líder mayoría demócrata Senado))

"Si los republicanos del Senado no van a votar para llamar al Sr. Bolton y al Sr. Mulvaney y los otros testigos, ahora, si no van a pedir notas y correos electrónicos, también serán parte del encubrimiento".

((If Senate Republicans are not going to vote to call Mr. Bolton and Mr. Mulvaney and the other witnesses now, if they're not going to ask for notes and emails, they're going to be part of the cover up too. Because we have this out in the open))

Si el Senado decide omitir el llamado a testigos, el voto para condenar o absolver a Trump podría ocurrir al final de esta semana.

Jorge Agobian, VOA, Washington.