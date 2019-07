Deli de Nueva York invita a fingir orgasmos

OH MY GOD

En una memorable escena de la película de 1989, "When Harry met Sally", el personaje interpretado por la actriz Meg Ryan finge un orgasmo sentada en un restaurante de Nueva York.

Katz's, la tienda de delicatessen donde se filmó la escena, organizó un concurso para conmemorar el trigésimo aniversario del estreno de la película, invitando a los concursantes a sentarse en la misma mesa del local ubicado en el Lower East Side e imitar el famoso gemido.

Los competidores, cualquiera que sea su identidad de género, deberán grabar sus actuaciones, publicar los videos en línea y esperar a que un panel de especialistas en redes sociales elija a un ganador que será anunciado próximamente, dijo el restaurante.

Katz’s abrió sus puertas en 1888. Es una empresa familiar especializada en enormes sandwiches de pastrami y se convirtió en un lugar turístico internacional gracias a la película.

ANTISOCIAL

El viernes salió el “Proyecto colaboraciones número 6” de Ed Sheeran.

"Antisocial" es la más reciente canción del álbum donde Bruno Mars, Chris Stapleton, Justin Bieber, Cardi B, Camila Cabello, Chance the Rapper, Eminem, 50 Cent, y otros colaboran con el músico británico.

DORA AND THE LOST CITY OF GOLD

Una de las películas que se estrena próximamente aquí en EE.UU. es “Dora and the lost city of gold”, basada en las aventuras de "Dora la Exploradora" y su inseparable Boots.

Con Isabela Moner en el papel principal, Eugenio Derbéz, Michael Peña y Eva Longoria.

DHANI HARRISON

Dhani Harrison, el músico británico hijo único de George y Olivia Harrison, abrió el programa en el concierto de Electric Light Orchestra, el jueves, aquí en Washington.

Harrison lleva el nombre de la sexta y séptima notas de la escala musical india, dha y ni.