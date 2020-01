Cuarto día de juicio político: ¿están prestando atención los senadores?

EL MUNDO AL DÍA

Video Package Cut Sheet

STORY NAME:

INTRO TEXT: En el Senado continuó este viernes el proceso de juicio político, pero la semana aún no termina para los legisladores. El sábado continúa la cita. Informa Jorge Agobian desde Washington.

INTRO SLUG: Cuarto día de juicio político

LIST NAMES / TIMES:

049-0:22-0:35

Jason Crow

Representante demócrata

0:40-0:45

John Barrasso

Senador republicano

0:56-1:03

Michael Bennet

Senador demócrata

1:08-1:13

Kevin Cramer

Senador republicano

1:15-1:31

Jorge Agobian

Washington

TRT: 1:33

//SCRIPT//

Así comenzó el cuarto día de juicio político.

Primero un juramento...

((Nat Sound Juramento))

Luego, una oración...

((Nat Sound oración))

Y después la presentación del cronograma del día...

((Nat sound Presidente Corte Suprema hablando))

Esta fue la tercera y última oportunidad de los demócratas de presentar sus argumentos iniciales, según lo establecen las reglas del Senado.

((Jason Crow

Representante demócrata - Gestor))

"La evidencia es clara. La pregunta para ustedes es si está bien que el Presidente retenga el dinero de los contribuyentes, ayuda para nuestro aliado, nuestro amigo en la guerra, por un beneficio político personal. ¿Está bien si el Presidente sacrifica nuestra seguridad nacional por su propia elección?"

((“The evidence is clear. The question for you is, whether it's okay for the President to withhold taxpayer money - aid for our ally our friend at war - for a personal political benefit. Whether it's okay for the President to sacrifice our national security for his own election?"))

Así responden los republicanos a los argumentos de la parte acusadora.

((John Barrasso

Senador republicano))

"A mi me parece que su caso es más débil hoy de lo que era ayer".

((It seems to me their cases weaker today than it was yesterday))

Durante el juicio, están prohibidas fotografías y videos de los medios, pero ilustradores han presentado retratos hablados en los que se aprecian sillas vacías.

¿Cuánta atención están prestando ambas partes a las exposiciones de los demócratas?

((Michael Bennet

Senador demócrata))

"Un gran grupo de personas está prestando atención a lo que está sucediendo, y espero que lo estén, creo que es vergonzoso que apaguemos las cámaras en el Senado. Deberíamos poder ver lo que la gente está haciendo".

(("A large group of people are paying attention about what´s happening, and I hope they are, I think is shamefull that we turned off cameras in the Senate. We should be able to see what people are doing"))

((Kevin Cramer

Senador republicano))



"¡Sin lugar a duda! Piensa en las horas que se pasan sentados en esos escritorios. No he hecho crucigramas, porque no soy un tipo de rompecabezas"

((For sure! Think about the hours that they are putting thee, sitting in those desks. I have not done any crosses puzzles, because I am not a puzzle´a guy))

((Stand Up))

((Jorge Agobian

Washington))

"Este sábado es la primera oportunidad, para el equipo legal del presidente Donald Trump, de exponer sus argumentos iniciales, algo de lo que el mandatario se quejó a través de Twitter, diciendo que el sábado es un día en que pocos estadounidenses ven televisión".

((SOURCE ???????????????? ))