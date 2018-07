Se frena el crecimiento de Facebook tras controversias

Los ingresos y la base de usuarios de Facebook crecieron menos que lo esperado en el segundo trimestre del año cuando la compañía lidiaba con asuntos de privacidad, lo que hizo caer sus acciones.

Facebook advirtió además que espera que sus ingresos crezcan a un ritmo menos acelerado en los dos próximos trimestres, cuando promoverá productos nuevos y, por ahora, menos rentables. La red social está permitiendo a sus usuarios tomar más decisiones sobre la privacidad de sus datos, en medio de indignación pública y presiones de los reguladores.

Pero los analistas atribuyeron la reducción del crecimiento de usuarios mayormente a reglas europeas de privacidad que entraron en vigor en mayo, no al furor por la firma de consultoría política con lazos con Donald Trump, que accedió inapropiadamente a la información de decenas de millones de usuarios de Facebook.

Una hora ates de inicio de las sesiones en Wall Street el jueves, las acciones de Facebook se habían desplomado más de 19%, sacando unos 17.000 millones de dólares de riqueza neta de los bolsillos del fundador Marc Zuckerberg.

Aun así, los resultados parecen indicar que Facebook pudiera haber capeado el escándalo sin grandes daños a sus negocios, pese a que su imagen pública ha sufrido un golpe. Aunque los ingresos estuvieron por debajo de los estimados de Wall Street, fue por apenas 1%. Las ganancias, en tanto, excedieron los pronósticos.

Facebook tenía 2.230 millones de usuarios mensuales hasta el 30 de junio, un alza de 11% respecto al año previo. Los analistas esperaban 2.250 millones, de acuerdo con FactSet. El crecimiento de usuarios se mantuvo sin cambios en Estados Unidos y el resto de América del Norte, al tiempo que declinó ligeramente en Europa.

Amazon fue la segunda mayor caída en el llamado grupo FAANG de compañías de tecnología de alto vuelo, pero las ganancias de Facebook en el segundo trimestre también opacaron las acciones de Apple Inc, Netflix Inc y la matriz de Google, Alphabet Inc.

Las acciones de Amazon cayeron casi un 3% a $ 1,811.66, mientras que las acciones de Netflix, Alphabet y Apple se mantuvieron estables.