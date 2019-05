CANNES

El martes comienza el Festival de Cannes con un nuevo documental sobre el campeón de Fórmula 1 Michael Schumacher con material de archivo y entrevistas inéditas.Pikachu

El filme, dirigido por los alemanes Michael Wech y Hanns-Bruno Kammertoens, fue realizado con el visto bueno de la familia del corredor, dijeron los productores.

Schumacher no ha sido visto en público desde que sufrió un accidente de esquí en los Alpes franceses hace 5 años.

AVENGERS

"Avengers: Endgame" se mantuvo victorioso en la taquilla de América del Norte, recaudando $ 65 millones durante su tercer fin de semana.

"Endgame" superó oficialmente a "Infinity War" y "Black Panther" para convertirse en la tercera película más taquillera en EEUU con $ 724 millones.

PIKACHU

"Detective Pikachu", la adaptación de Pokémon de Warner Bros. y Legendary, obtuvo $ 58 millones.

Es una victoria poco común para los juegos de video adaptados a la pantalla grande. "Super Mario Bros", "Doom", "Tomb Raider", y "Rampage" no tuvieron mucho éxito.

"Detective Pikachu" acumuló $ 103 millones en 62 países para un fin de semana global de $ 161 millones.

JOHN WICK 3

Una que se estrena esta semana y que ya fue presentada a la prensa es “John Wick: Chapter3 – Parebellum”.

Se trata del tercer capítulo del super asesino interpretado por Keanu Reeves.

“John Wick: Chapter3 – Parebellum” está dirigida por Chad Stahelski.

DORIS DAY

La cantante y actriz Doris Day, cuyas películas la convirtieron en una de las más cotizadas estrellas de 1950 y 1960, falleció a los 97 años.

Day murió el lunes en su casa en Carmel Valley, California.

Fue conocida por películas como "Pillow Talk" y por canciones como "Whatever Will Be, Will Be". (Que Será, Será) de la película de Alfred Hitchcock “The Man Who Knew Too Much”.

Doris Day recibió la Medalla Presidencial de la Libertad en 2004, de manos del presidente George W. Bush.