VIDEO INFO



SOURCE: VOA NY

STORY NUMBER:

DATELINE:



EL MUNDO AL DÍA

Video Package Cut Sheet



STORY NAME: MARTES 12.03.19 - Carlos Vives habló con la VOA - LAURA



INTRO TEXT: Carlos Vives se llevó un reconocimiento en el marco de la Cumbre de Impacto Latino que tuvo lugar en la sede de la ONU, en NY. El cantautor colombiano habló sobre el premio y otros temas. Informa Laura Sepúlveda desde Nueva York.



SLUG: Carlos Vives habló con la VOA



LIST NAMES / TIMES:

00:22 – 00:27

Carlos Vives

Cantautor colombiano

01:20 – 01:31

Laura Sepúlveda

Voz de América

TRT: 01:31

OUTCUE: … Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York

======

STORY NAME: Carlos Vives habló con la VOA

SLUG: Carlos Vives habló con la VOA



VIDEO INFO



SOURCE: VOA

STORY NUMBER:

DATELINE:





((INTRO SUGERIDO))

Carlos Vives se llevó un reconocimiento en el marco de la Cumbre de Impacto Latino que tuvo lugar en la sede de la ONU, en NY. El cantautor colombiano habló sobre el premio y otros temas. Informa Laura Sepúlveda desde Nueva York.



-NAT SOUND- Carlos Vives cantando en el evento



((OFF))

La tierra del olvido es una de las canciones más conocidas del cantautor colombiano Carlos Vives, pero este no es el nombre que él quiere que lleve consigo su tierra natal, el barrio Pescaíto en la costa colombiana de Santa Marta.



((SOT))

Carlos Vives

Cantautor colombiano

“Son tantos los frentes y las necesidades que parece que uno no pudiera dar a basto. La problematica a veces es inmensa, que a veces siente uno que lo que vamos logrando es pequeño”



((OFF))

Vives aseguró, en entrevista con la Voz de América, que reconocimientos como el que recibió por su Proyecto Tras la Perla, ayudan a “sumar personas”, llevar realidades a otros niveles y lograr que otros “sientan como sentimos nosotros”, como pasa con el pueblo venezolano.



((SOT))

Carlos Vives

Cantautor colombiano

“Parecería un lugar común decir que todos somos hermanos y Bueno, cuando uno va a ver la historia ve que sí de verdad somos hermanos y que somos lo mismo, y uno siente que la problemática en países hermanos es la misma problemática que temenos en nuestra ciudad, en nuestro país”



((Standup))

Por ello, encontrándose en Nueva York, Vives reiteró su compromiso con la gente, no con sectores políticos e insistió en que “Unidos nos va mejor”.

Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.