Camila Cabello, Artista del Año

HAVANA

La cubana Camila Cabello derrotó a Beyonce, Bruno Mars y Drake para llevarse los dos principales premios en los MTV Video Music Awards, el lunes.

Cabello, de 21 años, fue elegida artista del año y ganó el video del año por su éxito "Havana", mientras que la rapera Cardi B obtuvo galardones como mejor artista nueva y canción de verano por su éxito "I like it".

Childish Gambino se llevó tres premios por el video "This Is America" sobre identidad negra y violencia policial.

Los VMA entregados en Nueva York, contaron con Ariana Grande, que ganó el mejor video pop por "No Tears Left to Cry".

Jennifer López recibió el Premio Vanguardia de MTV, que lleva el nombre de Michael Jackson, reconociendo sus 20 años en el mundo del espectáculo.

Madonna rindió homenaje a Aretha Franklin durante la ceremonia. Muchos en Twitter sintieron que ella pasó más tiempo hablando de sí misma que de la Reina del Soul.

ONE OF THESE NIGHTS

La compilación de grandes éxitos de The Eagles con clásicos del rock como "Take It Easy" y "Witchy Woman" destronó al "Thriller" de Michael Jackson como el álbum más vendido de todos los tiempos, según datos de la industria publicados esta semana.

TAKE IT TO THE LIMIT

El álbum, llamado "Their Greatest Hits 1971-1975", ha acumulado ventas o transmisiones de más de 38 millones desde su lanzamiento en febrero de 1976, según la Asociación de la Industria Discográfica de Estados Unidos. El número 3 pertenece a otro álbum de Eagles, "Hotel California", con 26 millones.