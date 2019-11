Cámara de Representantes inicia audiencias públicas sobre juicio político a Trump

Comienzan este miércoles las audiencias públicas en la investigación de juicio político que examina las acciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La Comisión de Inteligencia de la Cámara está supervisando la investigación. Después de semanas de declaraciones a puertas cerradas que involucran a diplomáticos y funcionarios actuales y anteriores, los legisladores y quienes observan en todo el país escucharán el testimonio de William Taylor, el actual diplomático estadounidense en Ucrania, y George Kent, que supervisa los asuntos de Ucrania.

El presidente de la comisión, Adam Schiff, dijo que Taylor, Kent y un tercer testigo que declarará el viernes, Marie Yovanovitch, exembajadora de Estados Unidos en Kiev, "traen décadas de servicio dedicado y ejemplar a nuestra nación, y creo que es de vital importancia que el pueblo estadounidense y todos los miembros del Congreso escuchen con sus propias palabras lo que experimentaron y presenciaron".

Tanto Taylor como Kent han dicho que Trump presionó al presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy para que abriera investigaciones de uno de los principales retadores demócratas de Trump en 2020, el exvicepresidente Joe Biden, antes de liberar 391 millones de dólares en ayuda militar que Kiev quería para ayudar a combatir a los separatistas pro-rusos en la parte oriental del país.

Pero los republicanos, según los memorandos que circularon el martes a los miembros del partido antes de las audiencias, planean cuestionar drásticamente el entendimiento de los dos funcionarios sobre la intención de Trump de tratar con Ucrania e insisten en que Trump tenía un "escepticismo profundo, genuino y razonable" sobre la corrupción en Ucrania y que su ayuda de retención era "completamente razonable".

En una llamada a finales de julio con Zelenskiy, Trump le pidió al líder ucraniano "un favor", la investigación de Biden, el trabajo de su hijo Hunter Biden en una compañía ucraniana de gas natural y una teoría desacreditada de que Ucrania se había entrometido en las elecciones de 2016 que Trump ganó, no Rusia, como concluyó la comunidad de inteligencia de Estados Unidos.

Sin embargo, un memorando de estrategia republicano que circula en el edificio del Capitolio describió cuatro defensas para Trump: que la llamada del 25 de julio "no muestra condicionalidad ni evidencia de presión", que tanto Zelenskiy como Trump han dicho posteriormente que no hubo presión durante la llamada, que Kiev no sabía en ese momento, solo más tarde, que la ayuda militar de EE.UU. se estaba reteniendo, y que Trump finalmente liberó la ayuda militar el 11 de septiembre sin que se abrieran las investigaciones sobre Joe y Hunter Biden.

"Estos cuatro puntos clave socavan la narrativa de juicio político demócrata de que el presidente Trump aprovechó la asistencia de seguridad de Estados Unidos y una reunión presidencial (con Zelenskiy en la Casa Blanca) para obligar a Ucrania a investigar a los rivales políticos del presidente", dice el memorando.

Trump continuó criticando las audiencias de juicio político contra él, solo la cuarta vez en los 243 años de historia de EE.UU.

"¡Una estafa total de juicio político por los demócratas que no hacen nadad!" dijo Trump en Twitter.

"¿Por qué se pone tanto énfasis en los testigos de segunda y tercera mano, muchos de los cuales son anti Trump, o cuyos abogados son anti Trump, cuando todo lo que tiene que hacer es leer la llamada telefónica (transcripción) con el presidente de Ucrania y ver de primera mano?" dijo Trump en otro tuit.

Schiff dijo a los 435 miembros de la Cámara de Representantes que las audiencias televisadas a nivel nacional "están destinadas a sacar a la luz los hechos para el pueblo estadounidense".