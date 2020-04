Caen las acciones en la Bolsa al cerrar un sólido mes

El S&P 500 y el Dow Jones caían el jueves, después de que un sombrío reporte de desempleo en Estados Unidos le quitó el brillo a un sólido mes para las bolsas a nivel global, aunque alentadores resultados de Facebook y Tesla respaldaban al Nasdaq.

Nueve de los 11 principales sectores del S&P 500 caían, pero los declives eran liderados por los índices inmobiliario , servicios básicos y consumo discrecional , lo que sugiere que aún se mantiene el apetito por el riesgo.

Dramáticos estímulos monetarios y fiscales en Estados Unidos y esperanzas de una vuelta a la vida en la actividad empresarial, a medida que los estados reabren tras las cuarentenas, han impulsado un fuerte repunte en Wall Street en el mes, colocando al referencial S&P 500 en camino a registrar su mejor mes desde 1974.

Pero analistas han advertido de una nueva liquidación de las acciones a medida que los datos económicos resaltan la extensión del daño creado por los efectos del coronavirus, mientras los inversores también están preocupados por el ritmo de una recuperación de la inminente recesión económica.

El jueves, el Departamento del Trabajo dijo que las solicitudes iniciales por beneficios de desempleo totalizaron 3,84 millones para la semana culminada el 25 de abril, un día después de que datos confirmaron la mayor contracción para la economía estadounidense en el primer trimestre desde la Gran Recesión.

El Promedio Industrial Dow Jones caía 216,97 puntos, o un 0,88%, a 24.416,89 unidades, mientras que el S&P 500 bajaba 18,52 puntos, o un 0,63%, a 2.920,99 unidades.

El Nasdaq Composite, en tanto, cedía apenas 3,74 puntos, o casi estable, a 8.910,97 unidades. El alza de 5,9% en Facebook respaldaba al índice, después de que el gigante de las redes sociales registró ingresos trimestrales mejores a los esperados.

La pandemia ha sido menos perjudicial para las acciones relacionadas con la tecnología, con Facebook, Apple Inc , Amazon.com Inc, Netflix Inc y Alphabet Inc - el llamado grupo de acciones FAANG- ganando entre 12% y 25% este mes.