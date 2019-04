Argentina anuncia congelación de precios y tarifas ante inflación

Frente a una inflación que ha puesto contra las cuerdas a su gobierno y hace peligrar su reelección en octubre, el presidente argentino Mauricio Macri ha anunciado un plan de congelación de precios y tarifas que se parece mucho a eso que prometió que nunca haría: la intervención en los mercados, tradicionalmente relacionada con el peronismo y el populismo. Según Macri, se trata de “generar alivio a corto plazo”.

El ministro de Economía, Nicolás Dujovne, dijo que se busca lo que llamó un “pacto de caballeros” con empresas productoras y distribuidoras de alimentos, medicamentos, servicios públicos, transporte y créditos bancarios. Más la asistencia de planes sociales a los sectores más pobres.

El plan de seis meses intenta detener la inflación, aliviar la dramática situación económica y reactivar el consumo, según Dujovne.

“Creo que hemos puesto desde el primer día un programa para lograr una economía consistente, que nos lleve a tener los resultados que han tenido los demás países. Claro, lleva tiempo, no es tarea de un día para el otro”.

Sin embargo, en las calles los ciudadanos se quejan. “Lo estamos padeciendo mal, no te alcanza para viajar, si vas al hospital no hay nada, no te podés hacer atender. Es todo un desastre, no sé que va a pasar. El gobierno no se da cuenta de esto y no tiene compasión”, dijo una señora que no se identificó.

Los analistas económicos como Agustín D´Atellis, señalan que Argentina sigue dependiendo del Fondo Monetario Internacional que ha prestado 57.000 millones de dólares, pero impone medidas de austeridad que han provocado una recesión profunda.

“Los empresarios con un comportamiento especulativo, de cobertura, por incertidumbre, para maximizar su rentabilidad, trasladan todo a precios...entonces, al final del camino, el eslabón más débil que es el consumidor, que es el que se enfrenta a los precios cuando va al supermercado, no tiene un Estado que lo proteja”, indicó.

Mientras, desde los sindicatos ya anunciaron un paro general para el 30 de abril y, se muestran inflexibles, anunció Hugo Moyano, secretario general de los camioneros.

“Tenemos para darle de comer a 10 países como el nuestro y.... no le damos a los nuestros. Le falta la comida a la gente y esto es muy grave es muy delicado”, indicó Moyano.