Greta Thunberg a legisladores: "esfuércense más por el cambio climático"

La adolescente sueca Greta Thunberg ofreció un mensaje contundente al Congreso de Estados Unidos, el martes, cuando presentó su campaña de acción urgente sobre el cambio climático, en el Capitolio, en Washington.

"Sé que lo están intentando", dijo a los senadores demócratas en un foro exclusivo para invitados, "pero no lo suficiente. Lo siento"

El senador de Massachusetts, Ed Markey, agradeció a la activista de 16 años por su consejo y activismo, que ha llamado la atención mundial al inspirar una serie de protestas y huelgas escolares, incluida una acción global programada para el viernes, que la joven promueve en redes sociales.

Markey, dijo que Thunberg y otros jóvenes activistas aportan "claridad moral" a la lucha contra el calentamiento global.

"Te escuchamos", le dijo, prometiendo además: "redoblaremos nuestros esfuerzos para asegurarnos de que inyectemos este tema en la política de este edificio y este país porque el tiempo se acaba".

Markey y otros legisladores elogiaron a Thunberg, señalando que su activismo ha atraído a un atraído a un apasionado grupo de niños que esencialmente desafían a sus mayores a tomar medidas.

Sin embargo, Thumberg respondió "Guarda tus elogios", y agregó, "No los queremos", especialmente apuntó, si los funcionarios tienen la intención de hablar sobre el cambio climático pero "sin hacer nada al respecto".

Thunberg llegó a Washington antes de una huelga mundial prevista para el viernes (20 de septiembre de 2019), y otra convocada para el viernes siguiente (27 de septiembre), en la que los activistas pedirán una acción inmediata de los gobiernos del mundo para detener el calentamiento global, reducir el consumo de combustibles fósiles y evitar una catástrofe ambiental.

En el Capitolio, en Washington, la joven dijo que, en lugar de escucharla a ella y a otros adolescentes, los legisladores deberían invitar a los científicos para conocer su experiencia sobre las formas de frenar el aumento de las temperaturas globales.

“Esto no se trata de nosotros. No se trata del activismo juvenil ”, agregó. "No queremos que nos escuchen. Queremos que la ciencia se escuche ".

A pesar de la solicitud de Thunberg, los legisladores la bombardearon a ella y a otros activistas juveniles con elogios, diciendo que habían provocado un movimiento global que ya se estaba sintiendo en la campaña presidencial de 2020 y en los pasillos del Congreso, donde los legisladores están debatiendo propuestas como el Green New Deal.

Markey es copatrocinador del Green New Deal, que alejaría a la economía de EE.UU. de los combustibles fósiles como el petróleo y el carbón y los reemplazaría con fuentes renovables como la energía eólica y solar.

"Necesitamos su liderazgo", dijo a Thunberg y otros activistas. "Está creando un nuevo factor X" para impulsar los esfuerzos para combatir el cambio climático.

El mes pasado, Thunberg cruzó el Océano Atlántico en un barco con energía solar, atracando en la ciudad de Nueva York el 28 de agosto. Estará en Washington durante varios días en las que harán manifestaciones y esfuerzos de cabildeo con otros legisladores.

Thunberg testificó ante el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara el miércoles y se dirigirá a la Cumbre de Acción Climática de la ONU en Nueva York la próxima semana.

El martes, Thunberg se reunió con el expresidente Barack Obama, con quien habló sobre sus metas y mensajes para otros jóvenes activistas que participan en sus huelgas denominadas Fridays for Future (Viernes para el Futuro), que alientan a estudiantes y otras personas en todo el mundo a protestar a favor de medidas contra el calentamiento global.

"Con solo 16 años, @GretaThunberg ya es una de las mejores defensoras de nuestro planeta. Reconociendo que su generación soportará la peor parte del cambio climático, no tiene miedo de presionar por una acción real. Ella encarna nuestra visión en el @ObamaFoundation: Un futuro formado por jóvenes líderes como ella", escribió el expresidente sobre la activista.

"¡¡Fue genial hablar contigo!!", respondió Thunberg.

Con información de AP