Abrams: “No tenemos un plan B” para Venezuela

STORY NAME: EE.UU. ABRAMS VENEZUELA

INTRO SLUG: EE.UU. reafirma política hacia Venezuela

0:01-0:08

Elliott Abrams

Enviado EE.UU. para Venezuela

1:10-1:28

Jorge Agobian

Washington

((Elliot Abrams

Enviado EE.UU. para Venezuela))

“No tenemos un plan B, tenemos un plan A, creemos que funcionará, esto es, estamos apoyando al pueblo venezolano”.

((No we don’t have a plan b, we have a plan a, we think that it will work that is – we’re supporting the people of Venezuela))

Con esas palabras se refirió el enviado especial de Estados Unidos para los asuntos de Venezuela a la política de la Casa Blanca sobre Venezuela.

En respuesta a una pregunta de la Voz de América el diplomático enfatizó…

((Elliot Abrams

Enviado EE.UU. para Venezuela))

“No hay cambio, no hay cambio. Y no hay cambio, no solo en la política sino en el nivel de interés muy intenso por parte del Presidente, y el Vicepresidente, y el Secretario de Estado. Lo que sigue es, diría, una continuación de la política actual”.

((“There’s no change, there’s no change. And there is no change, not only in policy but in the level of very intense interest on the part of the President, and the Vice President, and the Secretary of State. What is next is, I would say, a continuation of the current policy))

La actual política de la Casa Blanca está basada en una estrategia de presión diplomática, política y económica sobre el gobierno en disputa de Nicolás Maduro, algo que esa administración ha condenado.

Abrams responsabilizó a Maduro y al gobierno de la Habana de incentivar una serie de protestas, en varios países de la región, en los últimos dos meses.

((Elliot Abrams

Enviado EE.UU. para Venezuela))

“Creo que es claro que ellos lo favorecen, lo quieren y ellos siguen hablando sobre eso”.

((I think it is clear that they favor it, they want it, and they keep talking about it))

Jorge, VOA, Washington.