STORY NAME: SECTOR INFORMAL DE NICARAGUA BAJO RIESGO POR EL COVID19

INTRO TEXT: La pandemia del nuevo coronavirus se convirtió en un problema para el 80 por ciento de los nicaragüenses que pertenecen al sector informal. Dejar de trabajar para realizar una autocuarentena no es una opción para los comerciantes que viven de las ventas del día.

00:15:00 – 00:27:00

Roger López. Vendedor ambulante

01:02:00 – 01:07:00

Luis Murillo. Economista nicaragüense

01:19:00 – 01:33:00

Cairo Amador. Representante de la Comisión de la Verdad

Desde muy pequeño, Róger López empezó a vender frutas en las principales avenidas de Managua. Sin embargo, desde hace un mes, sus clientes dejaron de comprarle por temor al contagio del nuevo coronavirus, lo que lo obligó a cambiar de rubro.

((Sot)) Roger López. Vendedor ambulante

“Yo vendía coco, mango y jocote pero, como ahora la gente no compra por la enfermedad, entonces nos lanzamos a vender mascarillas y vendemos gracias a Dios”.

Aunque Roger también teme ser contagiado del COVID-19, asegura que no tienen más opciones. Lo ganado en la venta del día es lo único con que cuenta para sostener a su familia.

((Sot)) Roger López. Vendedor ambulante

“Tengo que vender por mi hija, tengo que velar por ella. Usted sabe que como padre tiene que buscar la forma de cómo defenderse”.

La situación que enfrenta Roger no es única en Nicaragua. De hecho, el 80 por ciento de la población forma parte del sector informal, según datos oficiales.

El economista Luis Murillo considera que implementar una cuarentena en el país afectaría a los trabajadores por cuenta propia.

((Sot)) Luis Murillo. Economista nicaragüense

“No hay políticas públicas, no hay recursos para poder apoyar a la mayoría de las personas. Prácticamente si esas personas no realizan actividad económica, no tienen ingresos, al menos para el día a día”.

Aunque organizaciones de médicos recomiendan al gobierno implementar una cuarentena, Cairo Amador, representante de la estatal Comisión de la Verdad, considera que esta medida podría fracasar.

((Sot)) Cairo Amador. Representante de la Comisión de la Verdad

“En algunos países que, no quiero mencionar, hicieron una cuarentena total e hicieron una serie de promesas; no pudieron cumplir esas promesas a tiempo y ¿qué pasó?, la gente volvió a la calle ¿entonces de qué valió la cuarentena?”.

Mientras tanto, Roger y otros trabajadores del sector informal ponen su confianza en que sus medidas de higiene podrán ayudarles a prevenir la pandemia y llevar el sustento a sus hogares.