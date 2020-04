EL MUNDO AL DÍA

Sigue la pandemia de coronavirus alrededor del mundo, entre países que quieren reabrir y otros que prefieren esperar. La situación de los países asiáticos, como China y Corea del Sur, alimenta las esperanzas, mientras los epidemiólogos cuestionan cuál es la verdadera tasa de mortalidad del COVID-19.

El coronavirus divide el mundo entre reaperturas y nuevos bloqueos

Silvio Brusaferro

Presidente del Instituto de salud nacional italiano

Alok Sharma

Secretario de economía del Reino Unido

Iacopo Luzi, Voz de América

((NARRADOR))

Mirando a la pandemia alrededor del planeta, la situación es bastante variada. Hay lugares que han vuelto a la normalidad, como China y Corea del Sur; países que piensan ya levantar las restricciones, como Estados Unidos e Italia, y países donde las restricciones seguirán vigentes.

En Europa son ya varias las naciones que planean reabrir, como Dinamarca, donde los niños ya regresaron a la escuela, o España, que planea abandonar la cuarentena en dos fases: una en verano y otra a finales de año. En Italia, las restricciones que mantuvieron en casa los ciudadanos durante más de 40 días, se podrían suspender el 3 de mayo.

Silvio Brusaferro, presidente del instituto de salud nacional italiano

Once we will have a vaccine we will have to find a way to guarantee it to everybody in order to create the so called herd immunity to contain the epidemic in a systematic way for all kind of people and age groups.

ESP: Una vez que tengamos una vacuna, tendremos que encontrar la manera de garantizársela a todos, para crear la llamada inmunidad colectiva para contener la epidemia de manera sistemática entre todo tipo de personas y grupos de edad "

((NARRADOR))

Con dos millones y doscientos mil casos en todo el mundo y un saldo de casi ciento cincuenta mil muertos, según la universidad Johns Hopkins, China revisó este viernes su conteo de fallecidos, que aumentó en un cincuenta por ciento, en medio de acusaciones sobre su falta de transparencia.

Mientras el Producto Interior Bruto chino se redujo por primera vez en décadas, muchos otros países planean mantener las restricciones. Por ejemplo, el Reino Unido anunció que mantendrá las limitaciones durante tres semanas más.

Alok Sharma, Secretario de economia del Reino Unido

I know we are asking you to make sacrifices and it is challenging, but we need to keep going. Working together we will defeat this invisible enemy. But now is not the time to let up, the risk still persists, not only for yourselves but for the people around you, so we must stay vigilant.

ESP: Sé que les estamos pidiendo que haga sacrificios y es un desafío, pero tenemos que seguir adelante. Trabajando juntos venceremos a este enemigo invisible. Pero ahora no es el momento de relajarse, el riesgo aún persiste, no solo para ustedes sino para las personas que les rodean, por lo que debemos permanecer atentos

((NARRADOR))

Determinar cuán mortal es, en realidad, este virus es una pregunta clave a la que se enfrentan los epidemiólogos, que prevén que el brote resurja en distintas oleadas hasta 2022.

A medida que el virus se propagó por todo el mundo a fines de febrero y marzo, las proyecciones difundidas por expertos en enfermedades infecciosas de cuántas personas infectadas morirían parecían ser bastante graves: alrededor del 1 por ciento, o 10 veces la tasa de una gripe común.

Pero, de acuerdo con varios conteos no oficiales de la Covid-19, que calculan la tasa de mortalidad dividiendo las muertes totales por el número de casos conocidos, alrededor del 6.4 por ciento de las personas infectadas con el virus ahora han muerto en todo el mundo.

Iacopo Luzi, Voz de América.