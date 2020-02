VIDEO INFO



EL MUNDO AL DÍA

STORY NAME: MIERCOLES 02.05.20 – Salvareños y el peligro de regresar - LAURA

Abusos, torturas y homicidios son algunos de los hechos que enfrentan personas deportadas el retornar a su país, así lo señala un informe de Human Rights Watch que puso en el centro de atención a la población de El Salvador. Informa Laura Sepúlveda de la Voz de América, desde Nueva York.

Salvareños y el peligro de regresar

((INTRO SUGERIDO))

Abusos, torturas y homicidios son algunos de los hechos que enfrentan personas deportadas el retornar a su país, así lo señanala un informe de Human Rights Watch que puso en el centro de atención a la población de El Salvador. Informa Laura Sepúlveda de la Voz de América, desde Nueva York.



((OFF))

Al menos 138 salvadoreños deportados de Estados Unidos desde 2013 habrían sido asesinados y otros 70, víctmas de maltrato, asalto sexual, extorsión y tortura, según cifras publicadas por Human Rights Watch en un informe de 117 páginas.





((SOT))

Elizabeth Kennedy

Coautora del informe de HRW

"Las personas que entrevistamos viven en colonias especialmente peligrosas. Es decir que claro, tienen fuerte presencia de Mara o pandilla, pero también tienen escuadrones de muerte, tienen actores privados que cometen otros delitos y normalmente tienen ejecuciones del estado o extrajudiciales”





((OFF))

Según el informe, del que Elizabeth Kennedy es coautora, entre 2014 y 2018, Estados Unidos y México deportaron alrededor de 213 mil salvadoreños. Nos habló vía Skype.



((SOT))

Elizabeth Kennedy

Coautora del informe de HRW

"Obviamente cuando una persona huye de su país el autor original que viola sus derechos es su país de nacimiento, pero cuando están afuera de este país de nacimiento, los países que no les dan protección están violando su obligación de protegerles, por eso existe el sistema internacional para personas refugiadas ”



((OFF))

Kennedy aseguró que la mayoría de las historias de inmigrantes que buscan refugio son verídicas e incluso afirma que son más traumáticas que lo que ellos narran.



((STANDUP))

La Voz de América consultó a la Patrulla fronteriza sobre cómo se decide el retorno de un inmigrante en la frontera. La respuesta fue que, si alguien expresa temor de ser devuelto a su país de origen, a la persona se le aplica el proceso por miedo creíble y se la presenta ante un oficial del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos. Es este organismo el que determina si se cumplen las normas de miedo creíble y sopesa la validez de los reclamos.

Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.