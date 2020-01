VIDEO INFO

Estados Unidos y varios otros países están emitiendo advertencias de viaje, pidiendo a sus ciudadanos que no viajen a China, luego que la Organización Mundial de la Salud declarara que el coronavirus constituye una emergencia global.

Verónica Villafañe, de la Voz de América, informa.

SLUG: Gobiernos advierten: no viajen a China por brote de coronavirus

NO VIAJEN A CHINA Y QUIENES ESTÉN ALLÍ DEBEN CONSIDERAR ABANDONAR EL PAÍS. ESA ES LA ADVERTENCIA DEL DEPARTAMENTO DE ESTADO DE ESTADOS UNIDOS, QUE ANOCHE ELEVÓ A MÁS ALTO NIVEL EL AVISO DE RIESGO DE VIAJE DEBIDO AL BROTE DE CORONAVIRUS.



VARIOS OTROS PAÍSES ESTÁN EMITIENDO ADVERTENCIAS DE VIAJE SIMILARES A SUS CIUDADANOS, LUEGO QUE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD DECLARARA QUE EL CORONAVIRUS CONSTITUYE UNA EMERGENCIA GLOBAL.



YA SON MAS DE 10-MIL CASOS DE INFECCIÓN DEL CORONAVIRUS, Y MAS DE 210 MUERTOS EN CHINA, CON CASOS REPORTADOS EN MAS DE 20 OTROS PAÍSES.



TAMBIÉN SE REPORTARON LOS PRIMEROS CASOS EN INGLATERRA, RUSIA, SUECIA E ITALIA, QUE DECLARÓ EMERGENCIA NACIONAL.



***VERONICA SU****



"EN ESTADOS UNIDOS, QUE TIENE 6 CASOS CONFIRMADOS, INCLUYENDO EL PRIMERO DE TRANSMISIÓN DE PERSONA A PERSONA REVELADO AYER, SE REGISTRÓ UN AUMENTO EN CASOS BAJO INVESTIGACIÓN.



ESTA MAÑANA, SURGIÓ UN REPORTE DE UN CASO EN NUEVA YORK, PERO DE INMEDIATO, LA COMISIONADA DE SALUD DE LA CIUDAD LO DESMINTIÓ.



HOY LAS AEROLÍNEAS ESTADOUNIDENSES AMERICAN Y DELTA ANUNCIARON QUE SUSPENDERÁN TODOS SUS VUELOS A CHINA. AMERICAN LO HARÁ DE INMEDIATO, DELTA, A PARTIR DEL 6 DE FEBRERO, PARA DARLE LA OPORTUNIDAD A SUS PASAJEROS PODER SALIR DEL PAÍS.



EL AEROPUERTO DE LOS ANGELES TIENE EL MAYOR NUMERO DE VUELOS A CHINA - 14 DIARIOS - DESDE LOS ESTADOS UNIDOS.



MIENTRAS TANTO, ESTADOUNIDENSES EVACUADOS DE WUHAN, QUE ATERRIZARON EN CALIFORNIA EL MIÉRCOLES, PERMANECEN EN OBSERVACIÓN. UNO DE ELLOS, JARRED EVANS, UN JUGADOR DE FUTBOL PROFESIONAL EN CHINA, COMPARTIÓ IMÁGENES DENTRO DEL VUELO DE REGRESO A ESTADOS UNIDOS, Y EXPRESÓ ALIVIO DE ESTAR AQUÍ, AUNQUE EN CUARENTENA.



***SOT JARRED EVANS, EVACUADO DE WUHAN***



"¿ASUSTADO? NO, NO ASUSTADO. PREOCUPADO. SÍ, PREOCUPADO. PERO TAMBIÉN ESTOY AGRADECIDO QUE LOS CDC ESTÉN TOMANDO PRECAUCIONES IMPORTANTES Y HACIENDO LO CORRECTO PARA QUE NOS SINTAMOS SANOS Y PODAMOS IRNOS A CASA".



LOS CDC ANUNCIARON HOY QUE MANTENDRAN A LOS ESTADOUNIDENSES EVACUADOS DE WUHAN EN CUARENTENA EN LA BASE MILITAR EN CALIFORNIA DURANTE 14 DIAS.



DESDE LOS ANGELES, INFORMO VERONICA VILLAFAÑE, DE LA VOZ DE AMERICA.