Venezuela: Niños dejados atrás por la migración experimentan depresión y rabia

Intro sugerido : En Venezuela, al menos 930 mil niños han quedado al cuidado de hermanos, tíos o abuelos, porque sus padres tuvieron que emigrar buscando mejores ingresos. Las cifras corresponden a estudios de la organización para la defensa de los derechos infantiles CECODAP

Narración

Juana debe ocuparse de sus nietos de 12 y 13 años. La madre de estos niños se fue a Colombia a buscar trabajo, pues su salario en Venezuela no alcanzaba para alimentarlos

Sot

Juana Vera, abuela

"Es difícil porque ya yo no tengo esa misma paciencia. Ahora los tengo a ellos. Tengo que estar pendiente de que ellos coman, hagan las tareas"

Narración

Relata que cada vez es más frecuente encontrarse con historias similares a la de su familia

Sot Juana Vera, abuela

"aquí hay muchas abuelas y tías que están a cargo de sus sobrinos y abuelos de nietos porque ellos no están en el país"

Narración

Desde la organización defensora de los derechos de la infancia CECODAP advierten que la mitad de los padres migrantes aporta entre 10 y 50 dólares mensuales a quienes se quedan a cargo de sus hijos

Sot Abel Saraiba, psicólogo infantil

"Estos papás se van porque no encuentran la posibilidad para proveer para sus hijos acá. Entonces asumen una difícil decisión que es dejarle los niños a un tercero para mantenerle. Sin embargo, el gran dilema es que lo que logran enviar como remesa tampoco es considerable"

Narración

En este colegio, ubicado en una zona pobre de Caracas, las autoridades dicen que un 20 por ciento de los alumnos tienen a sus padres viviendo fuera de Venezuela. La directora del instituto alerta sobre las consecuencias de esta separación

Sot

Rosana Herrera, directora Colegio Paulo VI

"Depresión en niños pequeños. Hemos visto tristeza. Cuesta más el aprendizaje. Pero sí se nota la diferencia. Están en situación de tristeza, nostalgia, violencia. Hay niños que tienen rabia contra la vida, contralo que están viviendo. Ellos no saben expresarlo "

Abel Saraiba, psicólogo infantil

" Nosotros estimamos que 1 de cada 5 migrantes deja un niño atrás. Esa cifra nos sitúa en alrededor de los 930 mil niñis pero siendo extremadamente conservadores "

Narración

El psicólogo Infantil Abel Saraiba advierte que hay aspectos legales que quedan en el limbo cuando los padres no están en el país

Sot Abel Saraiba, psicólogo infantil

" Implica que el cuidador tiene que ir a inscribirlo a la escuela y no tiene como hacerlo. Si tiene niños que reciben tratamiento médico y necesita autorización, no puede dársela. Si los padres logran establecerse en lugar de destino, y requieren que el niño sea enviado de vuelta con sus padres, ni lo pueden hacer porque no tienen la facultad para dar un permiso de viaje"

Narración

El estado venezolano creó, hace 19 años, la ley orgánica de protección del niño y adolescente en la que se crean tribunales y consejos especiales para atender vulneraciones a los derechos de los menores de 18 años

ADRIANA NÚÑEZ RABASCALL Voz de América Caracas