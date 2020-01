VIDEO INFO



EL MUNDO AL DÍA

STORY NAME: JUEVES 01.30.20 – Coronavirus también afecta la economía - LAURA

INTRO TEXT: Aunque la principal economía afectada es la China, el efecto del coronavirus poco a poco se va sintiendo en el continente completo y no se descarta que llegue a impactar la economía global. Un analista de Moody’s Analytics se refiere al tema. Informa Laura Sepúlveda de la Voz de América, desde Nueva York.

SLUG: Coronavirus también afecta la economía

===

Aunque la principal economía afectada es la China, el efecto del coronavirus poco a poco se va sintiendo en el continente completo y no se descarta que llegue a impactar la economía global. Un analista de Moody’s Analytics se refiere al tema. Informa Laura Sepúlveda de la Voz de América, desde Nueva York.

((OFF))

Una caída en los mercados estadounidenses, al comienzo de esta semana, y que muchos atribuyeron al coronavirus, preocupó a inversionistas a nivel global, pese a esto, Ryan Sweet, Director de investigación de política monetaria de Moody's Analytics, vía Skype, señala que el impacto económico se espera sea en Asia.

((SOT))

Ryan Sweet

Moody's Analytics

"If this coronavirus continues to spread, then the economic cost can quickly add up. But looking at the US economy the impact so far is very, very small and that is generally consistent with past outbrakes, SARS, Ebola, H1N1".

((TRANSLATION))

VOZ DE HOMBRE

"Si este coronavirus continúa propagándose, entonces el costo económico puede acumularse rápidamente. Pero mirando a la economía de Estados Unidos, el impacto hasta ahora es muy, muy pequeño y eso es generalmente de la misma manera que con brotes anteriores, SARS, Ebola, H1N1".

((OFF))

Mientras al menos 8 aerolíneas han suspendido sus vuelos, desde y hacia China, Starbucks ordenó el cierre de 2 mil tiendas, casi la mitad del total de sus locales en el país, Facebook alerta a sus empleados para que eviten viajar a China y las compañías en el país piden a sus trabajadores que permanezcan en casa.

((SOT))

Ryan Sweet

Moody's Analytics

"There is discussions that manifactures will be halting production and their plans in China but again, all the economic activity that this is affecting is in China".

((TRANSLATION))

VOZ DE HOMBRE

"Hay discusiones sobre que múltiples empresas detendrán la producción y sus planes en China, pero nuevamente, toda la actividad económica que esto está afectando está en China".

((OFF))

Rumores de una posible restricción de viaje entre Estados Unidos y China, asegura Sweet, sí podría afectar de alguna forma la economía del estadounidense.

((SOT))

Ryan Sweet

Moody's Analytics

"The way to look at this is that flight turism is counted as a US export within GDP, so if we experience less tourism from China or other east asian countries, that will affect US GDP, but again, that is a very small portion of the US economy".

((TRANSLATION))

VOZ DE HOMBRE

"La forma de ver esto es que el turismo de vuelo se cuenta como una exportación de EE. UU., dentro del PIB, por lo que si experimentamos menos turismo de China u otros países del este asiático, eso afectará el PIB de EE.UU., pero nuevamente, eso es una porción muy pequeña de la economía de Estados Unidos ".

((OFF))

Condiciones de mercados financieros, precios del petróleo en descenso, en anticipación de una reducción de la actividad económica y restricciones de viaje, presume el analista, serían el mayor riesgo de impacto en la economía estadounidense y de otros países.

Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.