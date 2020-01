Batalla política para citar testigos en juicio a Trump

EL MUNDO AL DÍA

INTRO TEXT: El séptimo día de juicio político a Donald Trump estuvo marcado por el cierre del tiempo reglamentario de presentación de argumentos de su equipo legal, y por la lucha de los demócratas para aprobar la citación de nuevos testigos. Informa Jorge Agobian.

Bob Casey

Senador demócrata

Chris Coons

Senador demócrata

Mitt Romney

Senador republicano

John Kennedy

Senador republican

Jorge Agobian

Washington

Al final de esta semana, una votación en el Senado determinará el futuro del proceso de juicio político al presidente Donald Trump.

Los senadores deberán decidir si aprobarán o no una moción para citar a nuevos testigos y presentar nueva evidencia... una batalla que los demócratas no dan por perdida, en un Senado donde hay mayoría republicana.

La bancada demócrata necesita convencer al menos a cuatro republicanos para que voten a favor, y, al parecer, hay quienes los han escuchado.

((Bob Casey

Senador demócrata))

"No he hablado a nadie, pero escuché eso. Así que veremos".

((I haven't talked to anyone but I heard that before, so we'll see))

El principal punto de persuasión es citar al exasesor de seguridad nacional de Donald Trump John Bolton quien, aseguran, tiene información relevante sobre el caso, ((aún más tras la filtración de un extracto de su próximo libro que confirmaría las acusaciones de abuso poder contra Trump))

((Chris Coons

Senador demócrata))

"No me puedo imaginar por qué, como jurados, no llamaríamos a este testigo, ahora".

(("I can't imagine why as a jury we wouldn't call this witness now"))

Ya hay republicanos que parecieran estar en sintonía con los demócratas. Uno de ellos, Mitt Romney...

((Mitt Romney

Senador republicano))

"Es bastante justo decir que John Bolton tiene un testimonio relevante para brindar a aquellos de nosotros que queremos ejercer una justicia imparcial".

(( "It's pretty fair to say that John Bolton has a relevant testimony to provide to those of us who are sitting in impartial justice"))

...Y también la senadora Susan Collins...

((Susan Collins

Senadora republicana)) ((Statement Enero 27))

"Es probable que apoye una moción para citar testigos, como lo hice en 1999".

(("I anticipate that I would conclude that having additional information would be helpful. It is likely that I would support a motion to subpoena witnesses at that point in the trial just as I did in 1999"))

También hay otros como John Kennedy, con opiniones reservadas.

((John Kennedy

Senador republicano))

"No voy a tomar ninguna decisión hasta que analicemos el caso, creo que ese es el enfoque más justo".

((I am not gonna make any decisions until we go through the case, I think that's the fairest approach))

El equipo de defensa del presidente Trump ha desestimado la posible comparecencia de Bolton.

((Jorge Agobian))

"Si la votación falla en contra de llamar a nuevos testigos, es probable que para el final de esta semana, el juicio llegue a su etapa final, con la votación que determinará si el presidente Trump será destituido, o no.

Jorge Agobian, VOA, Washington"