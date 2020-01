EL MUNDO AL DÍA

Video Package Cut Sheet

STORY NAME: POMPEO VISITA VENEZOLANOS EN MIAMI

INTRO TEXT: Mike Pompeo está de visita en Florida. Esta mañana se reunió el gobernador, el senador Díaz-Balart y líderes del exilio venezolano. ¿Con qué intención? Saber que más hay que hacer para presionar a Nicolás Maduro y lograr sacarlo del poder. Antoni Belchi, tiene los detalles desde Miami.

INTRO SLUG: Pompeo se reúne con el exilio venezolano en Miami

LIST NAMES / TIMES: 01:32(+ 4 de cola)

00:21 – 00:31

Ron DeSantis

Gobernador de Florida

00:42 – 00:50

Mario Díaz-Balart

Congresista de EE.UU.

01:04 – 01:17

Ernest Ackerman

Líder del exilio venezolano

01:17 – 01:36

Antoni Belchi

@VoaNoticias

OFF:

“Hay que seguir implementando acciones desde Estados Unidos para sacar a Nicolás Maduro del poder”. Esas han sido las palabras del secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, durante un encuentro con varios políticos de la Florida y líderes del exilio venezolano.

Primero se reunió con el gobernador de la Florida, el republicano Ron DeSantis, que le trasladó la preocupación de la comunidad venezolana.

SOT 1: Ron DeSantis, Gobernador de Florida

“We have an opportunity to really see a pathway of eradicating some of these socialist authoritarian rule in the Western hemisphere”

TRADUCCIÓN

“Tenemos la oportunidad de ver, realmente, un camino para erradicar algunos de estos gobiernos autoritarios socialistas en el hemisferio occidental”

OFF: El congresista Mario Díaz-Balart, por su parte, alertó del “cáncer” del socialismo en los gobiernos de Venezuela y Cuba, y avisó que Estados Unidos seguirá presionando para acabar con ellos.

SOT 2: Mario Díaz-Balart, Congresista de EE.UU.

“Vienen más… La política sigue, de presión, de asistencia a la causa de la libertad”

OFF: Otro de los puntos que se han puesto sobre la mesa ha sido la presencia de cédulas terroristas como Hezbolá en América Latina y la necesidad de crear estrategias conjuntas al respecto, como explicó Ernesto Ackerman en declaraciones a la Voz de América.

SOT 3:

Ernesto Ackerman, Líder del exilio venezolano

“Ese es un problema que está perjudicando a Colombia, a Brasil, a Perú, a todos ellos. Todas esas células terroristas van a ser cédulas terroristas para desarrollar el terrorismo en Latinoamérica”.

ON CAM: Pero la verdadera intención de Pompeo, decían los presentes, ha sido la de saber, de primera mano, la opinión del exilio sobre las acciones de Estados Unidos en la cuestión venezolana. Y la respuesta ha sido muy positiva. Antoni Belchi, Voz de América, Miami.

[[TRT= 01:32]]

[[OUTCUE: muy positiva. Antoni Belchi, Voz de América, Miami ]]