1-21-20

EL MUNDO AL DÍA

Artista salvadoreño guitarra

Muchos centroamericanos dejan sus países por necesidad económica, pero otros huyen de la violencia.

Verónica Villafañe, de la Voz de América, habló con un salvadoreño que huyó su país tras amenazas de muerte de las maras. A los 81 años, guitarra en mano, comenzó una nueva vida en Estados Unidos.

Tras huir de maras, salvadoreño de 81 reinicia vida en L.A. tocando guitarra

00:10-:16 José Angel Peña, extorsionado y amenazado de muerte por maras en El Salvador

***nat música guitarra***

SOT bajo la música

Jose Angel Peña

Yo soy de El Salvador. Me llamo José ángel Peña.

***nat music***

"Las ciudades se han arruinado con eso de las maras y me querían matar porque decían que tenía pisto. Así que un hijo me trajo para acá y me sacó papeles y hasta la ciudadanía. Ya soy ciudadano!" (risa)

***nat***

Huérfano desde niño, José Peña trabajó desde pequeño para sobrevivir. Se convirtió en técnico de refrigeración y tenía un negocito en El Salvador, hasta que el temor por su vida y la de su esposa lo impulsó a huir de su país. Llegó a Los Angeles en octubre del 2008.

Ahora, a sus 81 años, sin poder trabajar, se dedica a tocar su guitarra.

**SOT JOSE ANGEL***

"El único vicio que tengo yo es mi guitarra".

Peña a penas aprendió a tocar el instrumento hace 5 años. Dos a tres veces por semana, se sienta en un banquito y canta para el público. A veces, recibe propinas.

***nat***

"Con esto paso bien yo tocando vengo aquí a divertir la gente. si me dan, me dan, si no me dan, no hay problema."

Peña dice extrañar su país y a sus amigos. Pero aunque el cambio ha requerido de ajustes, se siente tranquilo.

***JOSE ANGEL SOT***

Aquí estoy libre libre y gracias a Dios y estamos aprendiendo a vivir aquí.

***nat***

Verónica Villafañe, Voz de América, Los Angeles.