Reino Unido respalda a Guaidó

INTRO:En su primera gira por Europa, el presidnete Interino de Venezuela espera trabajar con sus aliados en ese hemisferio para buscar sanciones más fuertes contra Nicolás Maduro y su gobierno, así como plantear el camino para llegar a unas elecciones libres y verificables, expresó en Inglaterra.

El Reino Unido reafirma su respaldo al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, durante su primera gira por Europa. El mensaje lo entregó, en Londres, el Canciller británico, Dominic Raab.

“I wanted to personally affirm the United Kingdom's support for him as interim president. We're appalled and troubled by what's happening in Venezuela - both the humanitarian crisis for the region, and also the human rights abuses. And we're going to be working with all of our European partners to make sure there's a robust accountability for that. But above all, what we want to see is a peaceful, democratic transition, and I'm looking forward to talking with Juan about those plans and supporting him as best we can”.

“Guaidó, quien estará en Davos, contestó a la pregunta de si se reuniría con el presidente Donald Trump, en el marco del Foro Económico Mundial, dejando entrever esta posibilidad”.

“Estamos trabajando en una agenda importante para lograr el respaldo necesario para una transición en Venezuela. Es probable que haya reuniones con líderes mundiales y tendremos varias reuniones en Davos con muchos líderes”. Guaidó viajará a Bruselas, para reunirse con Josep Borrell, líder de la Diplomacia Europoea, espacio político donde se ha reconocido la grave crisis humanitaria y de refugiados que enfrenta Venezuela. ((Juan Guaidó-Presidente Interino de Venezuela)) “El reconocimiento aquí es muy importante para nosotros, pero también el apoyo que Europa ha mostrado - la Unión Europea, Inglaterra - en el tema de la democracia y lograr una transición en Venezuela ". Celia Mendoza. Voz de América. Davos Suiza