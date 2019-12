EL MUNDO AL DÍA

STORY NAME: PELÍCULA PEDRO INFANTE EN NETFLIX

El actor mexicano Omar Chaparro da vida a Pedro Infante en la película "Como caído del cielo". El filme repasa la trayectoria del ídolo de la época dorada del cine mexicano y aborda algunos temas, como el machismo de ese tiempo, del que tanto presumía el propio artista. Antoni Belchi, desde Miami, ha hablado con el actor sobre este nuevo proyecto, que ya está disponible en Netflix.

INTRO SLUG: La vida de Pedro Infante en una película de Netflix

Omar Chaparro

Antoni Belchi

Omar Chaparro

El actor mexicano Omar Chaparro da vida a Pedro Infante en la película “Como caído del cielo”. El filme repasa la trayectoria del ídolo de la época dorada del cine mexicano y aborda algunos temas, como el machismo de ese tiempo, del que tanto presumía el propio artista. Antoni Belchi, desde Miami, ha hablado con el actor sobre este nuevo proyecto, que ya está disponible en Netflix.

OFF: La vida de Pedro Infante, considerado uno de los actores emblemáticos de la Época de Oro del Cine Mexicano, ahora llega a Netflix en "Como Caído del Cielo". El actor llegó a alcanzar grandes índices de popularidad, no solo en su país, sino también en otros puntos de América Latina. Un artista que saboreó las mieles del éxito grabando más de 300 canciones y trabajando en más de 60 películas. Omar Chaparro es el actor que da vida, en la ficción, a la estrella mexicana.

Omar Chaparro,

“Yo creo que no ha habido otro en México que tenga esos niveles de... Porque hay gente muy famosa, pero él alcanzó un nivel de adoración” (9 SEC)

OFF: En 1957, cuando él muere, incluso hubo mujeres que se suicidaron porque no podían soportar su partida… Fue una revolución para el mercado latino, al igual que fueron The Beatles en muchos países del mundo…

OFF: Eran otros tiempos y era otra sociedad. Pedro Infante presumía de ser un machista y un mujeriego, hoy en día su discurso no tendría cabida.

Antoni Belchi

“Cuando se tocan temas como el machismo de aquella época… ¿Crees que las cosas han cambiado?” (5 SEG)

Omar Chaparro

“Mira yo creo que aún hay estragos del machismo y de esto que muchas veces nos dejó el cine de la Época de Oro y películas como las de Pedro Infante, sin embargo, lo tratamos en la película, ¿no?”

OFF: El director, con este largometraje, da a Pedro Infante una segunda oportunidad para la redención. En esta película, de hecho, se da cuenta de que ser un machista no está tan bien visto. Al parecer, los clásicos también cambian. Antoni Belchi, Voz de América, Miami.