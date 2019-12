Trump la emprende contra la presidenta de la cámara baja

Donald Trump lleva casi una semana de vacaciones. Libre de eventos oficiales, en su agenda ha primado el golf. Ahora bien, el presidente no se ha desconectado de Twitter, donde, pese a las fiestas navideñas, se dedicó a la presidenta de la Cámara de representantes, que impulsó el juicio político contra el mandatario.

En este mensaje, tilda a Nancy Pelosi de “loca” y cuestiona el sistema del Congreso a la hora de someter a un mandatario a juicio político.

Y en este otro, le pide -literalmente- que limpie su asqueroso distrito de San Francisco, que cuenta con un alto número de indigentes. Eso después de advertirle que no se inmiscuya en cómo la mayoría republicana llevará a cabo su juicio político en el Senado.¡

Trump critica que Pelosi no haya presentado aún la documentación necesaria para que esa cámara, que apoya al mandatario, tome las riendas del juicio político. Y la acusa de querer chantajear al Senado, para que el juicio se lleve a cabo bajo términos demócratas.

“Ellos no nos dieron un debido proceso. No nos dieron a un abogado. No nos dieron nada”.

Pese a las palabras del presidente, la Cámara de representantes sí dio a Trump la oportunidad de defenderse durante la investigación para su juicio político, pero la Casa Blanca se negó a participar en el proceso que tildó de “farsa”.

Con el Congreso en receso hasta el 3 de enero, cualquier mensaje del presidente en Twitter, estos días, parece dirigido a resonar en las presidenciales de noviembre, en las que busca su reelección.

Bricio Segovia, Voz de América, Washington.

