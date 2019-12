Video Package Cut Sheet

STORY NAME: viernes 12-6-19 William Levy - Veronica

De estrella de telenovelas, William Levy pasó a programas de televisión y películas norteamericanas. Pero ahora quiere dejar su marca detrás de las cámaras.

En Los Angeles, Verónica Villafañe, de la Voz de América, habló con el actor sobre su nuevo proyecto en el que debuta como guionista y productor.

SLUG: William Levy estrena primer película como productor

00:18-:24 William Levy, actor y productor de cine

OUTCUE: En Los Angeles, Verónica Villafañe, Voz de América.

Alcanzó la fama como actor de telenovelas. Pero ahora William Levy abrió su propia productora y estrena su primer película, En Brazos de un Asesino.

V: Qué te atrajo hacer este tipo de cambio dentro de tu esfera profesional?



El deseo de crear oportunidades para los demás; el deseo de crecer como artista… Estuve trabajando en mercados americanos y aprendí que el mercado latino no estaba siendo apoyado de la forma correcta solamente. En los personajes protagonistas, el mercado americano sólo el 3 por ciento era latino y somos la audiencia número uno y entonces me nació este deseo de apoyar más a nuestra gente de apoyar más a la gente que me hizo a mi.



Los latinos son los que más han hecho mi carrera. Entonces decidí crear más contenido para no solamente el talento sino para la audiencia latina que también está necesitada de ir al cine y verla con su idioma.



V: estás haciendo algo paralelamente en Hollywood en este momento?



W: Ahora no. Ahora estoy enfocado en esto. Tengo que enfocarme el cien por ciento en esto para llevarlo a cabo.

V: Te imaginabas lo que ibas a hacer cuando llegaste aquí? Alcanzaste la meta que te habías propuesto?



W: Al haber nacido en Cuba era muy difícil imaginar todo esto. Sí soñaba con eso, pero lo veia un poco lejano y muy difícil porque no se podia conseguir visa. Así que me tocó a los 14 años meterme en una balsa, porque quería cambiar mi vida y la de mi familia. Me metí como 40 horas en el mar, me recogerieron, me regresaron a Cuba y luego entonces logré salir con mi familia. Estados Unidos nos dio asilo politico, nos ayudó para salir.



Imagínate hace le das a un niño de 15 años que nunca tenía chance de hacer nada y te dicen dale te quita todas las oportunidades en el mundo. Las ganas y el deseo no me faltaban para perseguir mis sueños hacerlos realidad.

Esa realidad para el ahora es hacer sus propios proyectos. En Los Angeles, Veronica Villafañe, Voz de América.