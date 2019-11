EL MUNDO AL DÍA

STORY NAME: VIOLENCIA IRAK

INTRO TEXT: Al menos 350 personas han muerto, incluyendo 22 en las últimas horas, tras violentos enfrentamientos entre manifestantes y las autoridades en Iraq. Los manifestantes habían incendiado un consulado iraní en el país. Informa Leonardo Feldman de la Voz de América

INTRO SLUG: Violencia en Irak

Manifestante

LEONARDO FELDMAN

@VOANOTICIAS

Manifestante

Ali Meshari, comandante Iraquí

Al menos 22 manifestantes muertos y 120 heridos después de que las fuerzas de seguridad abrieran fuego en Nasiriya, Irak, según médicos. Miles de personas han salido a las calles en procesiones fúnebres, desafiando el toque de queda. Esto ocurre un día después que los manifestantes incendiaran el consulado iraní, en Najaf.

Manifestante

'' Hombres jóvenes lo quemaron. Cuando se incendió, toda la policía antidisturbios en Najaf y las fuerzas de seguridad comenzaron a dispararnos, como si estuviéramos quemando a Iraq en su conjunto. La policía antidisturbios disparó gases lacrimógenos intensamente y las fuerzas de seguridad nos atacaron fuertemente con balas reales”.

''Young men burned it. When it was set on fire, all the riot police in Najaf and the security forces started firing on us, as if we were burning Iraq as a whole. The riot police fired tear gas canisters intensively and the security forces showered us heavily with live bullets.''

LEONARDO FELDMAN

@VOANOTICIAS

“El gobierno iraní reaccionó este jueves pidiendo que las autoridades iraquíes respondan ‘firme y efectivamente’ contra los manifestantes involucrados. El canciller iraquí pidió perdón por el incendio del consulado. Los manifestantes justifican sus motivos”.

Manifestante

"Todo es terrible. La gente está hoy aquí para exigir sus derechos porque se los han robado. Durante los últimos 16 años, la gente ha sido jugada, hemos estado viviendo en la destrucción y las guerras, los jóvenes y todas las generaciones han sido destruidas ".

"Everything is terrible. People are here today to demand their rights because their rights have been stolen from them. For the past 16 years, the people have been played, we've been living in destruction and wars, the youths, and all of the generations have been destroyed."

La cifra de muertos por la violencia en Irak sobrepasa 350, desde el primero de octubre, según las autoridades y médicos. Ali Meshari, comandante iraquí, explica por qué han tomado medidas extremas en contra de los manifestantes.

Ali Meshari, comandante Iraquí

"(Estamos) bajo las órdenes del jefe de policía de la gobernación de Basora y el presidente y jefe del consejo de seguridad provincial, después de las perturbaciones ilegales que ocurrieron en Basora, con gente quemando neumáticos y bloqueando calles y evitando que la gente y estudiantes pasen y atacándolos".

"(We are) under to the orders of the police chief of the Basra governorate and the president and chief of provincial security council, after the lawless disruptions which happened in Basra, with people burning of tires and the blocking the streets and preventing people and students (from passing) and attacking them."

15.000 personas han resultado heridas desde que las manifestaciones comenzaron, el primero de octubre. LF, VOA, WASHINGTON