Venezuela: seguridad alimentaria continua deteriorándose significativamente

CARACAS - La denominada “Encuesta del Hambre” elaborada en algunas de las zonas de más bajos recursos de la capital venezolana entre el 15 y el 18 de noviembre, reveló que el 70% de los consultados consume menos alimentos en relación al mes pasado.

Al presentar el sondeo, la parlamentaria Fátima Soarez subrayó que en comparación con el mes de octubre, el 72% de los ciudadanos encuestados disminuyó el consumo de proteínas como carne y pollo, lo que según dijo deja en evidencia que los ciudadanos no están obteniendo nutrientes suficientes, por lo que se encuentran viviendo un “esquema de subalimentación”.

Soarez destacó que, en base a los resultados del estudio, se puede inferir que en el resto de los centros urbanos del país, la situación es mucho peor.

“Caracas a pesar de ser la ciudad capital, de ser el centro de gobierno sigue padeciendo de la miseria y lo que es el hambre justamente porque en los centros urbanos el acceso de alimentos es dependiendo mucho de la distribución y la comercialización de los mismos” dijo.

ARCHIVO - El contenido de una caja CLAP, un folleto del gobierno venezolano con suministros básicos de alimentos, se muestra en la casa de Viviana Colmenares en el barrio pobre de Petare en Caracas, Venezuela, el 23 de febrero de 2018.

La encuesta también reveló que cuando el ingreso familiar no alcanza para poder comer, el 23% de los ciudadanos dijo tener que depender de ayuda de familiares en el exterior, un 21% se vio obligado a comer menos, otro 21% recibió bolsas de comida a precios subsidiados del gobierno y un 12% dijo haber vendido bienes para poder subsistir.

Soarez advirtió que en los próximos días seguirá registrándose una “disminución en la calidad de alimentación”.

“La disminución en el consumo de alimentos producto de que la economía cada vez, el dólar está creciendo mucho más y el dinero no alcanza, yo he escuchado a muchos vecinos decir que si tiene familiares afuera ya la remesa no le alcanza” agregó la parlamentaria.

Escuche Venezuela: Encuesta del hambre

La Encuesta Nacional sobre Condiciones de Vida 2019 (Encovi), un proyecto de tres de las universidades más importantes del país que surgió luego de que dejaron de presentarse estadísticas oficiales vinculadas con la realidad social, reveló que de cada cuatro hogares en Venezuela, al menos en uno la inseguridad alimentaria es severa.