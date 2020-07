¿Cómo estaba y qué ha logrado el gobierno de Guaidó en Monómeros, importante activo de Venezuela en Colombia?

CARACAS - Como si se tratara de una sala de reunión con muchas sillas en la mesa, la junta directiva Ad Hoc de la empresa Monómeros, filial de la estatal Petroquímica de Venezuela (Pequiven), presentó este miércoles ganancias y mejoras en la operatividad de la empresa, como resultado de que la presidencia interina de Venezuela reclamara el control de la compañía.

Diputados opositores y periodistas asistieron a una presentación de más de dos horas y media sobre el estado del que sería el mayor activo del Estado venezolano en Colombia y que, según explicó la representante de su junta directiva, pudiese ser “un referente para la recuperación de la industria venezolana de mañana”.

Diana Bracho, presidenta de la junta directiva Ad Hoc de Pequiven, expresó como uno de los logros el “control y recuperación” de Monómeros, y la aprobación de las acciones penales y administrativas en contra de Pedro Lugo, exgerente general de la compañía, señalado por faltar a sus deberes y obligaciones en su gestión relacionada con los contratos de la empresa.

Sin embargo, el grueso de la presentación estuvo a cargo de Carmen Elisa Hernández, presidenta de la junta directiva Ad Hoc de Monómeros.

Esta junta directiva Ad Hoc, según explicó Hernández, inició la toma de control de la empresa en abril de 2019, luego de la designación de los directivos por parte del Parlamento de mayoría opositora, y para finales del año pudieron empezar a implementar cambios y profundizar en las acciones.

“A partir de 2020 comienza una etapa de consolidación de nuestra empresa. Se reconfigura la junta, las gerencias medulares, se define una nueva estrategia corporativa”, explicó Hernández.

Según la integrante de la junta directiva, cuando llegaron a la empresa, ya se habían reportado en 2018 pérdidas por 20 millones de dólares, había cuentas en el exterior bloqueadas, la banca colombiana casi cerrada y sanciones impuestas por la Oficina de Control de Activos (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Además había pasado de ser referencia en el mercado de fertilizantes en Colombia, para perder el 20 por ciento del mercado por “temas reputacionales, capacidad de acceso a materia prima y producción”, explicó la ejecutiva.

Un punto que resaltó la integrante de la junta directiva de Monómeros, fue la concentración del 70% de contratos de operación, logística y mantenimiento en un solo “grupo económico”, el cual no nombró, pero en los que encontraron tarifas con más del 20 por ciento por encima de los valores del mercado, y no hubo proceso de licitación.

Actualmente se realizan negociaciones legales sobre las cláusulas de terminación de estos contratos.

A pesar de ello, comentó Hernández, desde que tomaron el control, han podido por ejemplo, obtener hasta cuatro licencias de la OFAC lo que les ha permitido retomar la relación con la banca internacional, la compra de materia prima y la normalización de algunos procesos administrativos.

Igualmente, exponen que consiguieron la liberación del control que tenía el ente colombiano de la Superintendencia de Sociedades sobre Monómeros por haber detectado que la empresa iba “en franco deterioro” y su cierre presentaba un problema para el país.

Sobre la reformulación de las prácticas de la empresa, Hernández explica que el hecho de que los contratos no se otorgaran con los procedimientos adecuados, no significa que las normas no estuvieses establecidas. En lo que va de 2020 han logrado realizar hasta 10 concursos abiertos en los que han participado 66 firmas.

Financieramente hablando, Hernández explicó que durante el primer semestre del año, Monómeros registró una utilidad operacional de 10 millones de dólares, lo que significa un incremento de 221% en comparación al mismo periodo de 2019.

“Cuando nosotros oímos que Monómeros estaba mal, porque, pues, estaba sancionado el régimen (de Nicolás Maduro), la verdad es que Monómeros estaba mal porque estaba muy mal administrada”, apuntó la integrante de la junta directiva.

Elías Matta, diputado y presidente de la Comisión de Energía y Petróleo del Parlamento, explicó en la comparecencia que esta sería la primera de las rendiciones de cuenta de los activos del Estado venezolano en el exterior, según la orden del presidente interino Juan Guaidó, y agregó que pronto habrá otras.

El gobierno en disputa de Nicolás Maduro ha asegurado en varias oportunidades que el control del Parlamento sobre estos activos es un “robo” ,y en el caso específico de “Monómeros”, responsabilizaron a los parlamentarios por “destrucción y desmantelamiento" de la empresa, según un reporte del canal oficial.