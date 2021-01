Los retratos de Chávez y Bolívar enmarcan las rencillas parlamentarias en Venezuela

CARACAS - La profunda polarización política que atraviesa Venezuela, ahora con dos Parlamentos, el oficial y el opositor, se vio brevemente reflejada este martes en dos cuadros de gran contenido simbólico: el retrato del fallecido expresidente Hugo Chávez y otro del Libertador Simón Bolívar, cuyas figuras cobraron protagonismo durante la juramentación del cuerpo legislativo ahora controlado por el oficialismo.

Los nuevos líderes del Parlamento, así como los 253 diputados oficialistas, decidieron entrar al Palacio Federal Legislativo, en el centro de Caracas, cargados con los retratos de Chávez y Bolívar, un acto que desde el canal oficial calificaron como “símbolo de victoria” e “histórico”.

Con estos lienzos, el chavismo decidió marcar su regreso a la Asamblea Nacional, luego de haber perdido su mayoría en 2015, momento en que la oposición mandó inicialmente sacar los retratos.

La orden la dio en enero de 2016 el entonces presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup, político veterano del partido Acción Democrática.

"No quiero ver un cuadro aquí que no sea el retrato clásico del Libertador. No quiero ver a Chávez ni a Maduro. Llévense toda esa vaina para [el palacio presidencial de] Miraflores o se lo dan al aseo (…), pero aquí nada“, afirmaba Allup en un video que se hizo viral en su momento.

Los retratos de Simón Bolívar y del Comandante Hugo Chávez retornaron al Palacio Legislativo de la Asamblea Nacional en manos del pueblo y de los nuevos diputados desde la Plaza Bolívar de Caracas, luego de una ofrenda floral.#NuevaAsambleaNacional pic.twitter.com/g9hsDdOeMi — PSUV (@PartidoPSUV) January 5, 2021

Allup se refería a los cuadros de los presidentes Chávez y Nicolás Maduro, así como uno de Bolívar, presentado por el propio Chávez en julio de 2012, que fue realizado con técnicas computarizadas de 3D y que cambió la imagen que históricamente se conocía del prócer.

Esta acción fue rechazada por Maduro, los diputados oficialistas y funcionarios del actual gobierno en disputa. Uno de los críticos más vocales en aquel momento fue el flamante nuevo presidente de la Asamblea oficialista, el chavista Jorge Rodríguez, quien calificó la situación de “desagravio”.

En una entrevista para el diario español El País, publicada en enero de 2016, Allup aseguraba que no sabía que le estaban grabando cuando habló de retirar los retratos, pero que su decisión se vio apoyada dentro y fuera de Twitter. “El abuso no fue sacarlos, el abuso fue meterlos”, argumentó.

Durante la juramentación hoy de la nueva Asamblea Nacional, el diputado oficialista Pedro Carreño indicó: “No presupone democracia la anarquía de un poder, porque a eso jugó la derecha reaccionaria (…). Ahora llega el pueblo a la Asamblea, llega Bolívar, llega Chávez, pero también llega la esperanza por la construcción de un mundo más justo y más humano”.

EE. UU. ya expresó su rechazo al parlamento chavista. A través de un comunicado, el secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo indicó que: "Consideramos que este grupo es ilegítimo y no lo reconoceremos".