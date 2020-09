“Que se abran las empresas”: gremio industrial venezolano

CARACAS - A diferencia de otros países, en Venezuela no se implementan políticas orientadas a fomentar el emprendimiento y crear un ambiente de confianza para invertir en el país, de acuerdo a Adán Celis, presidente de la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria).

El empresario afirma que Nicaragua, Cuba y Venezuela, son los únicos países en Latinoamérica cuyos gobiernos no han ofrecido incentivos o “colaboración” a los sectores productivos en medio de la pandemia.

Reiteró además que es necesario implementar políticas que permitan garantizar la continuidad de las empresas, pues insiste en que habrá que convivir con la COVID-19 por un tiempo indeterminado y la producción no puede quedar paralizada.

“La economía tiene que seguir porque no podemos legislar en base a una probabilidad o a una certeza (…) cualquiera de nosotros tiene una probabilidad de ser infectado por el virus chino (…) lo que sí hay es una certeza es que cada vez que alguno de nosotros pierde una empresa su calidad de vida va a bajar y es mucho más vulnerable”, dijo Celis.

La pandemia ha supuesto otro duro golpe a la ya alicaída economía venezolana. [Archivo]

Celis cuestionó el esquema 7x7 implementado por el gobierno en disputa que consta de 7 días de flexibilización y 7 días de cuarentena radical y que, según Nicolás Maduro, seguirá vigente hasta que surja una vacuna contra la COVID-19.

“Eso no sirve y especialmente en el sector industrial usted no puede parar el país. Ni si quiera sabe porque llegan los domingos y puede ser “mira esa semana sí se trabaja”. En qué empresa del mundo usted agarra y de un domingo a un lunes llama a sus proveedores, le dice a sus colaboradores que vengan a trabajar, llama a sus clientes para despacharle, eso no existe”, sostuvo Celis.

El empresario insistió en la necesidad de que hayan campañas de educación y que se fortalezcan los protocolos para evitar la propagación de la COVID-19.

“Hay que hacer las dos cosas, producir con seguridad, el país tiene que seguir adelante, no podemos seguir perdiendo empresas, no podemos seguir perdiendo puestos de trabajo”, agregó.

Incertidumbre y malestar expresan venezolanos en medio de la crisis económica, agravada en el contexto actual que genera la pandemia de COVID-19. [Archivo]

De acuerdo a la encuesta de coyuntura industrial correspondiente al segundo trimestre del año presentada por Conindustria, el 80% de los consultados sostiene que no podrá seguir operando en medio del contexto económico que atraviesa Venezuela.

En cuanto a la percepción de los empresarios sobre la situación económica del país, la presidenta ejecutiva de la organización gremial, Cecilia Castillo, aseguró que el 93% de los encuestados considera que es “peor y mucho peor” respecto al 2019.

“Prácticamente todos los encuestados consideran que ha empeorado considerablemente y respecto a los próximos 12 meses, el 79% opinó que se agravará”, puntualizó Castillo al presentar los resultados de la encuesta.

Hace dos semanas el gobierno en disputa de Nicolás Maduro ratificó una serie de medidas que asegura buscan proteger a la pequeña y mediana industria.