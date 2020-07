Poder Electoral venezolano convoca elecciones parlamentarias para el 6 de diciembre

CARACAS - El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela convocó este miércoles a elecciones parlamentarias para el periodo 2021 - 2026 para el domingo 6 de diciembre de 2020.

“Establecido el marco normativo básico que regula el proceso electoral correspondiente a las elecciones parlamentarias 2020, anuncia al país que en el día de hoy (…) hemos aprobado por unanimidad tanto la convocatoria al proceso electoral como el cronograma electoral para las elecciones (…) Se convoca a todo el país para el día 6 de diciembre del 2020 al proceso electoral destinado a elegir la Asamblea Nacional”, informó en una comparecencia transmitida por el canal oficial Indira Alfonzo, presidenta del CNE.

La funcionaria explicó que según las normas establecidas por el Poder Electoral, hay un total de 89 organizaciones con fines políticos - nacionales, regionales y de pueblos indígenas - “totalmente validadas para participar en el venidero proceso electoral”.

El cronograma para las elecciones, indicó la funcionaria, comenzará con una jornada especial de Registro Electoral del lunes 13 al domingo 26 de julio.

Las personas interesadas presentarán su postulación del 10 al 19 de agosto, se realizará un simulacro electoral el domingo 11 de octubre y la campaña electoral oficial será del 21 de noviembre al 5 de diciembre.

Alfonzo aseguró que la pandemia del coronavirus no es factor que hayan dejado de lado.

“Nos mantenemos trabajando en la adecuación de los procesos, ajustados a generación de condiciones de bioseguridad, y preservación de la salud de quienes participan en la dinámica electoral”, indicó.

La noche del martes, el CNE también anunció que un aumento del número de escaños que serán elegidos este diciembre para la Asamblea Nacional, pasando de tener 167 legisladores, a 277.

Vicepresidente de nuevo CNE venezolano: “la abstención es la nada, la antipolítica” Rafael Simón Jiménez dice en entrevista con la VOA que hay un acuerdo con el madurismo para garantizar 18 condiciones clave para recuperar la confianza en el voto.

La actual Asamblea Nacional, de mayoría opositora, fue elegida en diciembre de 2015, consiguiendo así el control de uno de los cinco poderes del país.

Tras la elecciones presidenciales en 2018, el diputado Juan Guaidó fue elegido en enero de 2019 presidente de la Junta Directiva de la AN y se juramentó como presidente interino del país por considerar que las elecciones donde Nicolás Maduro resultó electo no cumplieron con las condiciones ni parámetros requeridos.

Desde ese momento, más de 50 países en todo el mundo han expresado el reconocimiento de su investidura. Este mismo miércoles el gobierno de Eslovaquia se unió a esta lista.

Al estar por acabarse el periodo de la actual AN, Maduro aseguró en su discurso anual en enero que este 2020 habría elecciones parlamentarias, sin embargo el país entró en cuarentena a mediados de marzo por la pandemia del coronavirus.

En medio de este panorama, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) decidió declarar la omisión legislativa sobre la elección de nuevos miembros del Poder Electoral, a pesar de que ya estaba instalado un comité de postulaciones y que la Constitución establece que la selección de esas autoridades es competencia del Parlamento.

El TSJ designó nuevos rectores del CNE a inicios de este mes, incluida Alfonzo, lo que generó el rechazo de las organizaciones políticas opositoras y la comunidad internacional.

El Parlamento decidió no reconocer a estos nuevos rectores, asegurando que la AN tendrá competencias hasta “poder elegir nuevamente y libremente los venezolanos”. Además, once partidos, incluidos los cuatro principales partidos de la oposición, aseguraron que no participarán en una “una farsa electoral parlamentaria”.

Durante su participación en un foro este mismo miércoles, Guaidó rechazó la convocatoria y aseguró que para que tengan validez deben ser libres, justas y verificables.

“Sin duda, todos queremos ir a votar, pero con condiciones. Nadie, y aquí lo reitero y lo ratifico como lo hemos dicho siempre, nadie, se va a prestar para una farsa”, afirmó.

"Gran ejercicio de soberbia creer que van a estar ahí en 6 meses”, agregó Guaidó sobre el gobierno en disputa.

Por su parte, Nicolás Maduro, en declaraciones transmitida por el canal oficial, invitó a todo el país a prepararse y a participar en los comisiones de diciembre.

Aseguró que va ser “una competencia buena” y que “viene una nueva Asamblea Nacional y nace del voto popular”.