PDVSA no explica mientras se expande el derrame petrolero que impacta a costas venezolanas

CARACAS - No hay precisión sobre la fecha en la que ocurrió el derrame petrolero que venezolanos han denunciando desde hace dos semanas y que ha impactado a parte de las costas del estado Falcón, específicamente al Parque Nacional Morrocoy, uno de los destinos turísticos playeros más reconocidos de Venezuela.

Se estima que el accidente ocurrió a finales de julio en la refinería “El Palito”, uno de los complejos refinadores de Petróleos de Venezuela (PDVSA), en las costas del estado Carabobo.

Consultado por la Voz de América, Gustavo Carrasquero, director general de Fundación Azul Ambientalistas, aseguró que al hacer un recorrido y entrar en el bosque de manglares se percataron de que sus raíces “están totalmente petrolizadas y el impacto llegó mucho más allá de lo que está a la vista”.

“Los manglares de Los Juanes en el Parque Nacional Morrocoy sufrieron el impacto por la contaminación de hidrocarburos que pueden causar hasta su muerte o sufrir mutaciones y estamos seguros de que afectaría gran parte de la cadena alimentaria de muchos organismos acuáticos”, explicó el ambientalista.

Explicó además que “la vegetación de manglar podría morir por intoxicación directa de estos compuestos químicos”.

Carrasquero señaló que las imágenes satelitales reflejan que la magnitud del derrame, a 300 kilómetros de Caracas, en su momento fue de unos 27 kilómetros mar adentro desde la costa, pero que ha ido expandiéndose por acción de los vientos y la corriente.

Añadió que hay alternativas para “activar un proceso de biorremediación biológica”, sin embargo, se pregunta si se podrá cumplir “con una industria petrolera que aún no ha emitido un comunicado oficial por este derrame”.

“No ha dado una explicación técnica, de ingeniería, no nos han dicho realmente de dónde salió”, dijo Carrasquero.

“Sabemos que fue frente a El Palito porque vimos unas imágenes satelitales, pero la industria petrolera no ha reconocido si fue de tubería. No han fijado posición, no nos han informado frente a la cantidad de petróleo que se derramó, de crudo, de hidrocarburo porque ni siquiera sabemos el tipo de hidrocarburo que fue derramado”, lamentó.

Oposición venezolana investiga derrame de petróleo de refinería de PSVSA .

Una investigación en curso

Sin embargo, de acuerdo con Velisa Morón, presidenta de la Sociedad Venezolana de Ecología, se estima que el derrame podría ser el equivalente a 20.000 barriles de petróleo.

María Gabriela Hernández, presidenta de la Comisión de Ambiente del parlamento liderado por el presidente interino, Juan Guaidó, anunció que se abrió una investigación y denunció que “tanto el gobierno (en disputa) como la industria (petrolera estatal) PDVSA han tratado de tapar el accidente ecológico”.

“De manera voluntaria se han sumado pescadores, organizaciones civiles (…) a recoger tanto en las orillas de la costa como en el Parque Nacional Morrocoy, y se les ha tratado de impedir que de manera voluntaria colaboren con la limpieza”, denuncio Hernández.

Este derrame sería el tercero que se registra en el año, según Hernández, quien dijo que exigirán conocer “cuál ha sido el cronograma de mantenimiento que se le ha dado a las distintas áreas de la refinería de El Palito para poder establecer responsabilidades” y conocer “qué empresas tienen en su haber esos seguros internacionales que indemnizan los daños ocasionados por la industria petrolera”.

La activista ambiental sueca Greta Thunberg se refirió el domingo al caso a través de su cuenta en Twitter, donde aseguró que “se ha producido un enorme derrame de petróleo frente a las costas de Venezuela. Pero se ha proporcionado muy poca información oficial #Morrocoy”.

El ministro para el Ecosocialismo del gobierno en disputa, Oswaldo Barbera, declaró el 10 de agosto que se hizo una inmersión en los cayos afectados y verificaron “que no hubo afectación de las barreras de corales y el lecho marino se encuentra en perfecto estado”.

Luego, reiteró que siguen trabajado para “limpiar y recolectar todos los desechos contaminados en las áreas afectadas”, y que han desplegado “barreras de contención y mantas oleofílicas que garantizan que áreas vulnerables del parque no se vean afectadas”.