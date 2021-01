Parlamento liderado por Guaidó instala periodo anual adicional

CARACAS - La Comisión Delegada del Parlamento liderado por el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, instaló el periodo anual adicional 2021-2022, argumentando que el 6 de diciembre “no hubo” elecciones legislativas en Venezuela.

“Un mensaje muy claro al dictador y a quienes pretenden renovar no un parlamento, renovar una constituyente, es la renovación de la desfachatez (…) no es un elemento reconocido por ninguno” dijo Guaidó en referencia a la instalación de la Asamblea Nacional (AN) de mayoría madurista desconocida por la oposición y gran parte de la comunidad internacional que también se juramenta hoy.

Agregó que durante semanas el gobierno en disputa ha estado intimidando a los diputados y que “una y otra vez el dictador ha hecho referencia a que nos va a colocar presos como si necesitaran un nuevo parapeto o un nuevo instrumento como el que hoy pretenden usurpar habiendo militarizado el Parlamento para perseguir”.

El mandatario interino subrayó que no sucumbirán ante “las amenazas y el terror de una dictadura” y afirmó que la importancia del Parlamento es “lograr la interlocución necesaria” para garantizar soluciones y alternativas, haciendo un llamado a lideres políticos opositores como Henrique Capriles y María Corina Machado a, sin brindar precisiones sobre cómo podrían ejecutarlo, “construir una vía definitiva para lograr una transición a la democracia”.

Venezuela estancada en profunda crisis, oficialismo en control de Asamblea Este martes se instalará en Caracas la Asamblea Nacional surgida de las elecciones parlamentarias de diciembre que fueron desconocidas por una mayoría de los venezolanos y una mayoría de la comunidad internacional. El presidente designado Juan Guaidó dice que la Asamblea electa en 2015 debe continuar vigente mientras no haya elecciones justas y democráticas. Pero los analistas reconocen que la ya difícil situación institucional se ha vuelto más compleja hasta quedar trancada.

Guaidó exhortó a la comunidad internacional a respaldar los mecanismos de solución al conflicto a través de elecciones presidenciales y parlamentarias libres y justas, reiterando que “los mecanismos en el medio no se pueden prestar para confundir por parte de la dictadura”, haciendo referencia a los llamados a negociación y dialogo que ha hecho el gobierno en disputa.

“La dictadura va a querer llevar el debate a que esto es un conflicto entre un parlamento y otro y entre Guaidó y Maduro, no es así, es la lucha de una sociedad, de todo un país, enfrentando a una guerra no declarada de una dictadura que se traduce en muertos, refugiados, hambre, a favor de la dignidad. 90% del país exige dignidad y libertad”, indicó.

El periodo de la Asamblea Nacional electa en el 2015 venció este 5 de enero, sin embargo, por considerar que los resultados del evento electoral celebrado el mes pasado son “nulos”, a finales de diciembre la AN presidida por Guaidó aprobó la reforma del Estatuto que rige la Transición a la Democracia, declarando la “continuidad constitucional” del Parlamento que funcionará a través de una Comisión Delegada.

La Comisión funcionará hasta que hayan elecciones presidenciales y parlamentarias “libres, justas y verificables”, hasta que ocurra un hecho político sobrevenido y excepcional en 2021, o hasta por un periodo parlamentario anual adicional a partir del 5 de enero.

¿Para donde vamos?

Juan Pablo Guanipa, primer vicepresidente del Parlamento hizo referencia a las interrogantes de muchos venezolanos respecto al papel que jugarán los diputados.

“Algunos preguntan qué van a hacer los diputados, qué va a hacer la AN legitima y la pregunta es para todos, ¿para donde vamos?. A donde todos decidamos hasta que Venezuela sea libre, democrática y productiva” dijo.

“Quienes aquí estamos físicamente o través de la tecnología junto a todos los lideres políticos y sociales del país nos ponemos a la vanguardia de estos momentos cruciales” anexó.

Recientemente el presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, advirtió que ante las pretensiones de “autoproclamar extensiones de mandatos que no corresponden”, la justicia hará su trabajo.

“Frente a esas pretendidas ínfulas inconstitucionales de autoproclamar extensiones de mandato que no corresponden, yo solamente digo confiemos en la justicia, que la justicia ahora sí de manera férrea haga su trabajo”, dijo Maduro durante un acto transmitido a través del canal del Estado.