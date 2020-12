Venezuela: Parlamento aboga por mayor espacio humanitario

CARACAS - Desde la Asamblea Nacional se hizo un llamado por un espacio humanitario más amplio para atender la situación del país, que a su entender se “agudizó” en medio de la pandemia.

La diputada Manuela Bolívar, comisionada adjunta de la presidencia interina para la ayuda humanitaria, indicó en una rueda de prensa digital que: “la pandemia agudizó con muchísima fuerza lo que fue la situación de vulnerabilidad".

Entre algunos ejemplos de la necesidad de la ayuda internacional que colocó la diputada está la la deficiencia de los esquemas de inmunización advertida por la Academia Nacional de Medicina y la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría

“Hoy, el sistema de vacunación que existe en Venezuela es gracias a la comunidad internacional, de los donantes, quienes pagan estos protocolos de inmunización básicos” como de poliomielitis o fiebre amarilla, indicó la diputada.

De acuerdo a sus datos, el gobierno dejó de pagar al Fondo Rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud hace aproximadamente dos años.

Otras situaciones que destacó Bolívar fue la incidencia de enfermedades crónicas, como el de la hemofilia o cáncer, para las que también existen deficiencias importantes de medicamentos o tratamientos.

Además, expuso que según datos de organizaciones especializadas en los temas, unos 120.00 personas con VIH están en peligro de muerte por falta de antirretrovirales y que más 20 pacientes renales fallecidos por “complicaciones ante precarias condiciones hospitalarias”.

ONU pide detener ataques a ONGs y defensores de DD.HH. venezolanos La CIDH ya expresó preocupación por esta situación

Toda esta situación, agregó la diputada, “nos pone, de cara al año que viene, en un escenario mucho más convulso. Hoy más que nunca esta data refleja que Venezuela requiere de un espacio humanitario mucho más amplio”.

Destacó que a pesar de reconocer el trabajo de las ONG nacionales e internacionales, la ayuda recibida es “insuficiente” pues el sistema humanitario “está respondiendo a todo lo que el Estado dejó de responder”.

“El reto, por un lado está, en efecto en recaudar más dinero para poder tener programas humanitarios mucho más amplios. Pero por otro lado garantizar la operación en Venezuela”, apuntó.

Cese de la persecución a los trabajadores humanitarios

Bolívar indicó que para el trabajo humanitario se requiere logística y actores para operar, por lo que pidió el cese de lo que consideró “la persecución sobre las organizaciones humanitarias”.

“Un reto que se requiere para aumentar las donaciones a las organizaciones internacionales y nacionales es la garantía a su trabajo. Es decir, no ayuda y no contribuye a que se persiga a las organizaciones no gubernamentales”, indicó.

Expertos de las Naciones Unidas se pronunciaron la semana pasada pidiendo detener persecución y estigmatización de las organizaciones de la sociedad civil y defensores de derechos humanos en Venezuela.

"Ahora más que nunca, la situación humanitaria y de los derechos humanos en Venezuela exige que la sociedad civil, incluyendo los defensores de los derechos humanos, sea apoyada y protegida”, indican los relatores de la ONU.