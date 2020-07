Oposición venezolana alerta de impacto del coronavirus en el personal de salud

José Manuel Olivares, médico y diputado opositor en el exilio, ofreció un balance de los fallecidos por coronavirus en el país y expresó su preocupación por la tasa de mortalidad en el sector salud.

En un encuentro con la prensa transmitido en su redes sociales, Olivares indicó que hay 72 fallecidos por el virus en el país que no está dentro de la cifra oficial, que da cuenta de 100 fallecidos, hasta el recuento del miércoles en la noche.

“De cada cinco fallecidos que hay en nuestro país, uno fue personal de salud. Hoy en Venezuela hay 22 personas del personal de salud que han perdido su vida”, aseguró el diputado.

Venezuela extiende un mes más restricción de vuelos comerciales por COVID-19 Un comunicado emitido el domingo por la noche por el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (Inac,la entidad regida por el gobierno en disputa de Nicolás Maduro indicó que "quedan exentas las operaciones en estado de emergencia, vuelos de carga y correo, aterrizajes técnicos, vuelos humanitarios, repatriación o vuelos autorizados por las Naciones Unidas y sobrevuelos de carga y comerciales".

Con esta cifra, la tasa de mortalidad del sector salud del país se ubica en 21 por ciento, apuntó.

Esta misma semana, la Organización Panamericana de la Salud informó, en una nota de prensa, sobre la entrega - en las primeras dos semanas de julio - de 20 toneladas de equipos de protección personal en 31 hospitales y otros centros de salud en seis estados del país.

Olivares ratificó que el país tiene capacidad para hacer solo entre 600 y 1000 pruebas PCR diarias, dependiendo de las máquinas del único laboratorio habilitado para ello. Explicó que hay otros 10 laboratorios privados y seis públicos con capacidad para hacer este tipo de pruebas.

El médico hizo también mención al anuncio de este miércoles del presidente en disputa Nicolás Maduro de crear un hospital campaña en una plaza de conciertos en la capital venezolana, lo calificó como una “acción política”

“A 24 horas del anuncio, no hay una piedra. No hay una carpa. No hay una silla. No hay una cama de hospitalización. No hay un ventilador. No hay nada”, afirmó.

El parlamentario cuestionó que si el gobierno en disputa sostiene que hay más de 27.000 camas de hospitalización, “¿por qué hay que construir un hospital de campaña si apenas hay, según la data que ellos mismo dan, 10.000 casos?”.

Hasta el momento, Venezuela reporta 10.428 casos positivos de COVID-19.