Empresas e individuos en México sancionados por EE.UU. por su vínculos con Venezuela, ¿cuál es su papel?

CARACAS - El jueves tres personas y ocho empresas en México fueron señaladas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por su participación en una “red secreta” supuestamente creada por el Gobierno en disputa de Venezuela para “negociar la reventa de más de 30 millones de barriles de crudo”.

El despacho acusa de haber estado al frente de la operación a Tarek El Aissami, nombrado ministro de Petróleo de Venezuela en abril e incluido en julio del año pasado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. en la lista de los 10 prófugos más buscados por “narcotráfico internacional”.

El texto apunta también al empresario colombiano Alex Saab, detenido en Cabo Verde desde la semana pasada, acusado de haberse enriquecido mediante presuntos actos de corrupción relacionados con el programa de ayuda alimentaria del Gobierno de Maduro, por haber cooperado para “asistir en la venta de petróleo crudo venezolano”.

¿Cuáles son las empresas y quiénes son los individuos sancionados?

-Joaquín Leal Jiménez: en su página web, joaquinlealjimenez.com, el mexicano es presentado como uno de los “más promitentes especialistas en energía limpia y renovable”, así como colaborador en importantes estudios en Estados Unidos y México.

De acuerdo a su perfil, estudió en Boston y es considerado en México como un “pionero en el mercado mayorista eléctrico” que actualmente ofrece consultoría a grandes corporaciones del sector en Centroamérica y Norteamérica.

Según el Departamento del Tesoro es el “conducto vital” entre Libre Abordo, Schlager Business Group y sus propietarios, PDVSA y Saab. Está involucrado directamente en la coordinación de la compra y venta de crudo de origen de venezolano, por “facilitar el transporte y la reventa de los compradores”.

-Olga María Zepeda Esparza: ciudadana mexicana de 23 años acusada por el las autoridades estadounidenses de dirigir las operaciones de las empresas Libre Abordo y Schlager Business Group. También de trabajar junto a Leal y su madre, Verónica Esparza García.

-Verónica Esparza García: como copropietaria de las empresas Libre Abordo y Schlager Business Group, al igual que su hija, es señalada por el Tesoro por haber ayudado o suministrado apoyo financiero, material o tecnológico en apoyo a PDVSA.

-Libre Abordo S.A. de C.V: en su portal web, libreabordomexico.com, donde figura una dirección física en Ciudad de México, es presentada como una empresa mexicana “constituida bajo los estatutos legales en el año 2010, dedicada a la importación exportación, distribución y almacenaje de distintos productos en diferentes rubros”.

De acuerdo al portal, la empresa se dedica a trabajar con rubros industriales, alimenticios, agropecuarios, hospitalarios y de limpieza.

Según la información suministrada por el Tesoro, en julio de 2019, la compañía firmó dos contratos con la Corporación Venezolana de Comercio Exterior, para “abastecer maíz y pipas a Venezuela”. En lugar de un prepago, Libre Abordo “acordó extraer y negociar la venta de petróleo suministrado por PDVSA en un esquema orquestado por Saab y El Aissami”.

-Schlager Business Group S. de R.L. de C.V: el contacto de la empresa en su página web, schlager.com.mx, indica la misma dirección física de Libre Abordo S.A. de C.V.

Se muestra como una empresa dedicada a importaciones y exportaciones, comercialización de productos, asesoría, gestoría y consultoría en comercio exterior. A pesar de que ofrece especialización en los mismos rubros que la empresa Libre Abordo, agrega que están en capacidad de importar “todo tipo de productos realizando los respectivos tramites para facilitar y evitar notificaciones o multas posteriores”.

El Departamento de Tesoro señala a la empresa, filial de Libre Abordo, por su participación en el esquema de flete de buques para extraer crudo de varios puertos venezolanos. Al igual que su filial, previamente no tenía experiencia previa en el sector petrolero.

Fue incluida en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro (OFAC) por haber operado en el sector petrolero de la economía venezolana y porque “ha ayudado materialmente, patrocinado o proveído apoyo financiero, material o tecnológico, bienes y servicios para o en apoyo de PDVSA”.

-Cosmo Resources Pte Ltd: empresa establecida en Singapur incorporada en febrero 2020. Según registro de la empresa, la principal actividad de Cosmo son el petróleo crudo en mayoreo, combustibles minerales y lubricantes. Leal es el único accionista y director de Cosmo, que fue designado por ser propiedad o estar bajo el control de Leal.

-Alel Technologies LLC: corporación de responsabilidad limitada incorporada al estado de Delaware controlada y administrada por Leal, con registros en California y Texas, y con una ubicación comercial reclamada en una dirección residencial en Boston, Massachusetts. Alel Technologies LLC fue designada por ser propiedad o estar bajo el control de Leal.

-Luzy Technologies LLC: corporación de responsabilidad limitada incorporada al estado de Delaware controlada y administrada por Leal con una ubicación comercial reclamada en una dirección residencial en Boston, Massachusetts. Luzy esta designada por ser propiedad o estar bajo el control por Leal.

-Washington Trading Ltd: empresa establecida en el Reino Unido de responsabilidad limitada incorporada en Febrero 2020. Zepeda es el único accionista y director de Washington Trading Ltd. Washington Trading Ltd. fue designada por ser propiedad o estar bajo el control de, Zepeda.

-Delos Voyager Shipping Ltd: es el propietario registrado del petrolero de bandera panameña Voyager. Delos Voyager cargó 515.000 barriles de crudo venezolano a mediados de enero de 2020 y lo entregó en Qingdao, China en febrero de 2020.

-Romina Maritime Co Inc: es el propietario registrado del petrolero de bandera liberiana Euroforce. Cargó 500.000 barriles de crudo venezolano a mediados de marzo de 2020 y transfirió la carga a otro buque en el sur del mar de China afínales de mayo de 2020.

Reacciones oficiales

El canciller del Gobierno en disputa, Jorge Arreaza, reaccionó a la medida de EE.UU. contra empresas mexicanas asegurando que la administración del presidente Donald Trump promueve un “cerco” contra Venezuela.

“Washington sigue promoviendo un cerco contra Venezuela. Pretende que no podamos exportar petróleo para que el pueblo venezolano se quede sin alimentos, medicinas, gasolina. El sistema multilateral de la ONU debe reaccionar. Llevaremos este caso a la Corte Penal Internacional” expresó Arreaza en su cuenta en Twitter.

El embajador del Gobierno interino de Venezuela en Estados Unidos, Carlos Vecchio respondió a Arreaza acusando al régimen de Maduro de, mediante la corrupción, “haber dejado sin alimentos ni medicinas al pueblo venezolano”.

“Exportar petróleo para que el pueblo se quede sin alimentos @jaarreaza?. Uds. Lo que tienen en una maquinaria criminal de negocios internacionales con sobreprecio, comisiones y lavado de dinero. Esa #MafiaDelHambre es la que te duele y el pueblo de #Venezuela sin alimentos” sostuvo en un hilo de su cuenta en Twitter.

En otro mensaje vinculó a Saab con las empresas mexicanas sancionadas el jueves. Le acusa de haber negociado la reventa de 40% de exportaciones de crudo de PDVSA en abril de 2020 y cuestionó dónde está el dinero de esa operación.