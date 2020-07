Dos ejecutivos estadounidenses de CITGO son liberados de prisión en Venezuela y enviados a arresto domiciliario

SAN FRANCISCO - Gustavo Cárdenas y Jorge Toledo ejecutivos de Citgo, filial de Petróleos de Venezuela en Estados Unidos, detenidos en una hacinada prisión venezolana, fueron liberados y enviados a arresto domiciliar, por segunda vez, después de casi tres años el jueves por la noche.

La liberación se da días después de una visita humanitaria a Caracas del exgobernador de Nuevo México Bill Richardson y un equipo de negociadores no gubernamentales. En ese momento el exgobernador no pudo lograr la liberación de varios estadounidenses encarcelados en Venezuela.

Richardson fue el primero en dar a conocer la noticia a través de su cuenta de Twitter y posteriormente en un comunicado de prensa.

We are relieved to hear today that Gustavo Cárdenas and Jorge Toledo, two of the #CITGO6, have been released from prison and granted house arrest in Venezuela. This is a positive and important first step.We are grateful to President Nicolás Maduro...