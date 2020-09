Va a ser presencial: Juan Guaidó da detalles de consulta popular de la oposición

CARACAS - El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, aseguró este miércoles que la consulta popular que plantearon en el ‘Pacto Unitario’ de la oposición se hará en persona y buscarán los recursos para llevarla a cabo.

En un encuentro con la prensa para ofrecer detalles después de que 37 partidos firmaran el acuerdo a inicios de semana, el también presidente del Parlamento indicó que van designar un comando para todo lo que tiene que ver con la convocatoria y comentó que la pregunta la van anunciar “en los próximos días”.

Adelantó, sin embargo, que sería presencial “resguardando la seguridad del venezolano, entendiendo la persecución de la dictadura, entendiendo la pandemia la cual estamos atravesando”.

“La consulta no es en el fin en sí mismo, como no lo es una marcha, como no lo es una protesta. Es un vehículo, es un medio de expresión de sostenimiento de la protesta, de organización, de comunicación”, apuntó Guaidó.

Igualmente expuso que la consulta tendrá que ver con tres materias. La primera es la “atención a la emergencia” por la que atraviesa el país, luego estarían las “posibilidades de transición” y la tercera tiene que ver con lograr unas elecciones parlamentarias “libres, justas y verificables”.

El mandatario interino ratificó que éste llamado hace parte del proceso y las demás acciones que están emprendiendo. “Suma a la presión internacional. Que suma a la interlocución de la Fuerza Armada. Que suma al acuerdo que vamos a suscribir con la DEA”.

Al ser cuestionado sobre cómo iba ser financiada la consulta, expuso: “tendrá que ser como en 2017, tendremos que buscar apoyo para poder ejecutarla y que se exprese el pueblo de Venezuela”.

Sobre el tema de la consulta, en entrevista con la VOA este martes, el primer vicepresidente del Parlamento, Juan Pablo Guanipa, indicó se celebrará entre octubre y noviembre, antes de las elecciones parlamentarias.

El gobierno en disputa, que esta semana presentó a sus candidatos para las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre, no se ha pronunciado sobre este llamado de la oposición.