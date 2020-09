Juan Guaidó: “Gracias en nombre de todos los venezolanos a nuestro médicos y enfermeras”

CARACAS - Con sus fotos acompañadas de una rosa blanca en la entrada de la Federación Médica Venezolana, el gobierno interino del país y el gremio de la salud realizó este jueves un homenaje al personal del sector que ha perdido la vida en la pandemia.

“Gracias en nombre de todos los venezolanos a nuestro médicos y enfermeras. Gracias porque van a un sistema de salud a ejercer su vocación, más que un oficio, en situación de guerra”, afirmó el presidente interino Juan Guaidó durante el acto.

El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, en un acto en la Federación Médica Venezolana en homenaje al personal de salud. Caracas, Venezuela. Septiembre 10, 2020. Foto: Adriana Nuñez Rabascall - VOA.

Guaidó indicó que este homenaje sirve para reflejar que “no nos acostumbramos de manera silente a una tragedia generada por una dictadura”.

El también presidente de la Asamblea Nacional hizo mención al bono de 100 dólares que ha ido entregando al personal de este gremio. Apuntó que aunque están buscando ampliarlo a otros sectores, “un bono no es la solución”, y abogó por “un salario digno”.

“No reconforta, lo sé, pero quiero que sepan que Venezuela no olvida su sacrificio. Pero quiero que sepan que Venezuela no olvida, en este momento que estamos atravesando de pandemia, de situación de guerra, de una dictadura en contra de sus ciudadanos, no olvidamos su sacrificio”, dijo Guaidó.

A finales de julio, el gobierno en disputa de Nicolás Maduro instó a los venezolanos a reconocer al personal con un ronda de aplausos, como lo hicieron otros países, desde sus ventanas. También ha entregado bonos a la ciudadanía para poder ayudar a sobrellevar las consecuencias de la pandemia.

Douglas León Natera, presidente de la Federación Médica Venezolana, recordó que tenía amigos en la lista de los homenajeados.

“No es una hilera de foto para hoy nada más. Es un museo de fotos para nuestros héroes caídos”, indicó el médico, agregando que se trata de una “batalla desigual”, y recriminó la falta de equipos de bioseguridad en los hospitales del país.

Natera señaló que hasta el momento son 91 médicos los fallecidos a causa de la pandemia. Otros registros no oficiales hablan de más de 140 fallecidos en el personal de salud general.

Hasta este jueves en la tarde, Venezuela registra oficialmente 56.751 casos positivos y 452 fallecidos por el virus.