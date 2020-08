"El guión del régimen siempre ha sido dividir": Story insta a la unidad en Venezuela

El embajador de Estados Unidos en Venezuela, James Story, instó a la oposición en Venezuela a que se mantenga unida en torno al gobierno del presidente encargado Juan Guaidó, y aseguró que Washington seguirá presionando hasta poner fin a la crisis que atraviesa la nación sudamericana.

Story dijo además en una entrevista a El Diario que "lo que quiere el régimen es dividir a la oposición y tratar de convencer a la comunidad internacional de que estas elecciones no son fraudulentas", en alusión a las elecciones parlamentarias convocadas por las autoridades del gobierno en disputa de Venezuela y previstas para diciembre próximo.

"El guión del régimen siempre ha sido dividir a la oposición, dejar entrar a algunas personas en falsos diálogos, comprar o convencer a algunos de participar y cada persona tiene que tomar su propia decisión", señaló Story.

Advirtió además que "mientras hay censura, represión, no hay máquinas de votación en el país, no hay un sistema, la mayoría de los partidos políticos han sido robados, la mayoría de los políticos han sido inhabilitados. Entonces lo que quiere el régimen es dividir, por supuesto, a la oposición, y tratar de convencer a la comunidad internacional de que estas elecciones no son fraudulentas".

Pidió a los venezolanos a seguir presionando desde dentro.

"Creemos que el movimiento debería ser político, de todos los pensamientos, pero también cívico y social. Por esa razón tienen un papel importantísimo la Iglesia, los gremios, los estudiantes, los médicos y enfermeros”, afirmó.

Acerca de la efectividad de las sanciones que ha aplicado Estados Unidos al entorno del presidente en disputa Nicolás Maduro, Story afirmó que están funcionando.

"[Las sanciones] están afectando el espacio de maniobra del régimen", indicó el diplomático. Se refirió al precio económico y moral que está pagando Caracas para conseguir que sus aliados continúen apoyando su intento por mantenerse en el poder.

"Mandar barras de oro a Irán para comprarlos es su manera de tener amigos. Pagar la deuda que tienen con Rusia es como comprar amigos. Y son los cubanos los que están recibiendo todo. Mientras hay necesidad de gasolina en Venezuela, el régimen manda diésel para Cuba, manda petróleo y paga 100 veces más a los médicos cubanos que a los venezolanos. Entonces su espacio de maniobra ha sido reducido bastante y yo creo que tiene su impacto", afirmó Story.

Sobre las elecciones parlamentarias previstas para diciembre, y en las que 27 partidos de la oposición han dicho que no participarán, Story reiteró que sería "una farsa".

"No hay condiciones mínimas para comicios en el país, algo que más de 30 países acaban de firmar en un comunicado internacional, diciendo que no existen condiciones en Venezuela", dijo.

Juan Requesens está en arresto domiciliario: "No es libre aún" En medio de una situación irregular, Requesens fue detenido en agosto del 2018, señalado de estar presuntamente involucrado con el supuesto atentado contra el presidente del Gobierno en disputa, Nicolás Maduro ocurrido el 4 de agosto de ese año.

El caso de Juan Requesens

Story se refirió al caso del legislador opositor Juan Requesens, a quien el gobierno en disputa le otorgó un cambio de medida de arresto domiciliario por cárcel, después de más de dos años de detención en una de las sedesde de los servicios de inteligencia en Caracas.

"Sobre el caso de Requesens, yo digo lo siguiente: diálogos falsos no resuelven las cosas. Me alegro de que Juan Requesens se encuentre en su casa, pero hay dos cosas importantes. Uno, es que si lo dejaron salir es bastante obvio que él no formó parte del show del drone en agosto de 2018, porque cómo pueden dejar salir a una persona si estuviese involucrada en un atentado de magnicidio como dice el régimen. Y dos, la manera de encarcelar al diputado fue inconstitucional y sus derechos siguen siendo acusados con casa por cárcel", afirmó Story.

Requesens había sido detenido en la noche del 7 de agosto de 2018, en un operativo organizado y dirigido por funcionarios del servicio de inteligencia venezolano. Ha estado acuasado de supuesta complicidad en la activación de dos drones cargados de explosivos cerca de una tarima donde Maduro daba un discurso tres días antes, durante una parada militar en Caracas el 4 de octubre de 2018.

Familiares de “los seis de Citgo” piden a EE.UU. más acciones para liberar a los exejecutivos A dos años y siete meses del arresto de seis exejecutivos de Citgo, esposas de los exfuncionarios piden al gobierno de EE.UU. acciones contundentes para traer a sus familiares a casa. Arnaldo Rojas tiene los detalles.

Los seis de Citgo

Consultado acerca de los seis exejecutivos de CITGO, detenidos desde 2017 en Venezuela, Story dijo: "Según la Constitución de Venezuela, ya deberían haber tenido su oportunidad de enfrentar a la justicia. Ya son más de dos años y medio desde que esas personas no tienen acceso a sus derechos constitucionales".

Los exjecutivos de Citgo, Tomeu Vadell, José Pereira, José Luis Zambrano, Alirio Zambrano, Jorge Toledo y Gustavo Cárdenas están acusados, entre otros delitos, de malversación de fondos y asociación para delinquir. Los juicios han sido varias veces postergados y ellos han sido llevados a casa y luego llevados a prisión, como parte de un proceso que sus abogados y familiares han catalogado de estar políticamente motivado.

Funcionarios del alto rango de la administración de Donald Trump han solicitado en más de una ocasión su liberación inmediata.

En la entrevista a El Diario, Story reiteró el compromiso de Estados Unidos con la democracia en Venezuela y el apoyo a Guaidó.

"Para nosotros el presidente (Juan) Guaidó sigue siendo el presidente hasta el cese de la usurpación", afirmó Story.

Sobre lo que podría ocurrir respecto al resultado de las elecciones en Estados Unidos en noviembre, Story dijo que es muy clara la unidad bipartidista en torno a la crisis en Venezuela.

“El régimen piensa que va a cambiar la política americana si hay un cambio de administración en Estados Unidos y lo que no entiende es que el caso de Venezuela es un tema bipartidista. Tanto los demócratas como los republicanos apoyan que regrese la libertad y la democracia a Venezuela. Están en contra de una dictadura tan cruel como es la de Nicolás Maduro", dijo.